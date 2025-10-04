Guarene: fermato dalla Municipale con patente falsa e un rintraccio pendente

Pattuglia della Polizia Locale di Guarene durante consueti controlli del territorio fermava un veicolo avente targa estera con a bordo due individui provenienti dall’est Europa per accertamenti. Durante le verifiche emergeva a carico del conducente un rintraccio emesso da una Procura del Lazio poiché l’uomo avrebbe commesso reati contro la persona ed il patrimonio.

Prontamente il soggetto veniva fermato e condotto in Comando per gli adempimenti d’Ufficio richiesti e nel frattempo della stesura degli atti gli Agenti guarenesi insospettiti dal documento di guida esibito procedevano a sottoporlo ad opportune verifiche strumentali presso l’Ufficio Investigazioni Scientifiche e Documentali della Polizia Locale di Torino, verifiche dalle quali emergeva che la patente di guida anch’essa estera e di categoria superiore risultava falsa.

Per quanto accertato, oltre agli atti relativi al procedimento pendente presso il tribunale laziale, si apriva un nuovo deferimento presso la Procura della Repubblica di Asti. La patente falsa veniva posta sotto sequestro ed al soggetto venivano comminate pesanti sanzioni e blocco del veicolo come previsto dal codice della strada.

c.s.