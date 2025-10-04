GdF Cuneo: cambio al vertice del Comando Provinciale

Questa mattina, presso la Caserma “Cesare Battisti”, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cuneo, presieduta dal Comandante Regionale Piemonte – Valle D’Aosta, Generale di Divisione Giovanni Avitabile, alla presenza delle principali Autorità locali, ad una nutrita rappresentanza di militari e dei presidenti delle quattro Sezioni ANFI di Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Mondovì e Bra, il Colonnello Mario Palumbo, al termine di una breve ma sentita cerimonia, ha ceduto il comando del Reparto al Colonnello Andrea Alba.

Il Generale Avitabile ha espresso vivo apprezzamento per il lavoro svolto dai finanzieri della Provincia “Granda” agli ordini del Colonnello Palumbo che, dopo 3 anni di permanenza, lascia il Comando Provinciale di Cuneo. L’Ufficiale Generale ha inoltre rivolto al Colonnello Alba l’augurio di buon lavoro nel nuovo incarico, che comporta responsabilità rilevanti sia sotto il profilo operativo, che dal punto di vista della gestione del personale, dei mezzi e delle infrastrutture, considerata la vastità territoriale della Provincia e la sua importanza sotto il profilo socio-economico.

Il Col. Andrea Alba, originario di Cornuda (TV), laureato in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria, si è arruolato nel Corpo nel 1994, anno d’ingresso all’Accademia di Bergamo. Nel corso della sua carriera, ha prestato servizio, tra gli altri Reparti, presso i Nuclei di Verona e Bologna e presso il Gruppo di Ponte Chiasso (CO), con il grado di colonnello ha, da ultimo, retto il Comando Provinciale di Rieti.

Al Colonnello Alba, il Generale Avitabile ha, infine, formulato i migliori auguri di benvenuto e di un proficuo periodo lavorativo a favore della collettività nella provincia “Granda”.

c.s.