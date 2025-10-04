Cuneo celebra gli 80 anni della leggendaria Pippi Calzelunghe (FOTO e VIDEO)

Dopo l’incredibile successo delle mostre sui Peanuts e sul Cubo di Rubik, Spazio Innov@zione ospita un’altra imperdibile ed originale mostra: “Astrid Lindgren e la forza dei bambini: 80 anni di Pippi Calzelunghe”, un viaggio colorato ed interattivo alla scoperta del leggendario personaggio creato dalla mente di Astrid Lindgren.

Un tributo non solo alle avventure di Pippi Calzelunghe, ma anche alla creatività della scrittrice svedese e ai valori intramontabili che l’hanno resa una delle autrici più amate e tradotte al mondo.

“Una mostra studiata per dare una risposta, anche, alle esigenze della società: Pippi Calzelunghe è un modello di bontà spendibile per un momento di riflessione, non omologandoci, ragionando in autonomia e dando prospettive di formazione ai nostri ragazzi. – spiega Michelangelo Pellegrino, presidente di CRC Innova – Questa mostra si inserisce perfettamente nella missione di CRC Innova: Pippi è un personaggio che, a 80 anni dalla sua nascita, continua a essere straordinariamente attuale e offre numerosi spunti di approfondimento legati a temi come la libertà, l’indipendenza e l’empowerment infantile. Il nostro intento è quindi avvicinare pubblici diversi, dai più piccoli agli adulti, ispirando le giovani generazioni e stimolando la crescita di menti curiose e indipendenti. Con questo obiettivo, in parallelo alla mostra, abbiamo previsto un ricco calendario di appuntamenti ed eventi”.

“CUADRI ETS prosegue il suo impegno nella creazione di mostre di respiro globale, grazie a un lavoro costante di ideazione, ricerca e cura, in collaborazione con importanti realtà culturali a livello internazionale. È il caso di questa terza esposizione, realizzata con The Astrid Lindgren Company in occasione degli 80 anni di Pippi Calzelunghe: un progetto esclusivo, sviluppato su misura per CRC Innova e, soprattutto, per la città di Cuneo” così Andrea Borri, presidente di CUADRI ETS. “Ogni mostra è un’esperienza originale, costruita da zero, pensata per coinvolgere attivamente il pubblico in un percorso culturale immersivo, partecipativo e accessibile. CUADRI ETS, in piena sinergia con Fondazione CRC e con CRC Innova, guarda al futuro contribuendo a trasformare Cuneo in un nuovo punto di riferimento della cultura contemporanea”.

L’iniziativa è promossa da CRC Innova – ente strumentale di Fondazione CRC – ed è curata dall’associazione culturale CUADRI ETS. Il percorso espositivo proietta il visitatore direttamente nel mondo di Pippi, con riproduzioni a grandezza naturale della facciata di Villa Villacolle e dei personaggi in 3D: Pippi, il cavallo e la scimmietta. La mostra è stata realizzata in stretta collaborazione con The Astrid Lindgren Company di Stoccolma e si avvale della consulenza scientifica di Samanta K. Milton Knowles.

“Rendiamo omaggio alla bambina più forte del mondo, Pippi Calzelunghe: non solo un personaggio letterario, ma un simbolo di libertà e coraggio. – così Karin Höglund, Ambasciatrice di Svezia a Roma, presente all’inaugurazione – Pippi butta dalla finestra i ruoli di genere tradizionali, non si conforma alle regole ed a ciò che la società si aspetta da lei; è indipendente, vive da sola, ha molta fiducia in sè e passa all’azione, è divertente e spensierata. La sua forza non è fisica, ma emotiva e morale”.

Hanno inoltre partecipato alle cerimonia inaugurale Niklas Lindgren, pronipote dell’autrice, Mariagrazia Mazzitelli, direttrice editoriale di Salani, e Francesco Cappello, vicepresidente di Fondazione CRC.

LA MOSTRA – Divisa in tre sale, l’esposizione guida il visitatore alla scoperta dell’universo di Astrid Lindgren.

● Sala 1: La vita e l’impegno di Astrid Lindgren Un viaggio approfondito nella vita, nella carriera e nell’impegno sociale di Astrid Lindgren, con un omaggio al personaggio di Pippi Calzelunghe, simbolo per eccellenza di indipendenza, generosità, libertà, allegria, forza, coraggio e giustizia. La narrazione avviene attraverso video, testi e applicazioni interattive, supportate dall’esposizione di edizioni storiche, oggetti da collezione e memorabilia. Sulla parete principale, i visitatori troveranno una riproduzione a grandezza naturale della veranda di Villa Villacolle, con stampe 3D di Pippi, del signor Nilsson e del cavallo, tratte dalle animazioni digitali del video “Hurra” realizzato per l’80° anniversario. In sala si trovano anche una serie di illustrazioni originali di Marit Törnqvist relative al set di Pippi a Junibacken.

● Sala 2: I personaggi e gli illustratori Questa sala è dedicata alla riscoperta del mondo creativo di Astrid Lindgren: i personaggi, le storie e i libri che ha scritto e ai talentuosi artisti con cui ha collaborato: Ingrid Vang Nyman, Björn Berg, Ilon Wikland e Marit Törnqvist. La sala ospita anche un’isola centrale con una seduta e una libreria multilingue, che offre i principali scritti di Lindgren in italiano, inglese e nelle lingue più rappresentative della comunità straniera cuneese, promuovendo la diversità linguistica e l’immaginazione condivisa. In sala si trovano anche illustrazioni originali di Björn Berg relative alla trilogia di Emil e due tavoli luminosi da cui ricalcare alcuni disegni di Pippi di Ingrid Vang Nyman.

● Sala 3: Ascoltare e viaggiare con Pippi Una sala immersiva dove i visitatori possono salire a bordo della riproduzione della nave Hoppetossa per ascoltare e vedere brevi storie di Pippi Calzelunghe. Le storie, in italiano e in inglese, sono accompagnate da animazioni tratte dalle illustrazioni di Ingrid Vang Nyman e alternate a canzoni svedesi per bambini scritte dalla stessa Astrid, un modo per viaggiare con la fantasia nella tradizione marinaresca e scoprire un aspetto inedito della produzione creativa della Lindgren

Particolare attenzione è stata dedicata all’accessibilità, per rendere la mostra fruibile anche alle persone con disabilità visiva. Sono stati realizzati pannelli con titoli in braille e QR code che permettono di ascoltare i testi sotto forma di contenuti audio e un pannello tattile con una delle immagini più iconiche di Pippi che solleva il cavallo. La seconda sala, dedicata ai libri, è dotata di device con cuffie per ascoltare la versione integrale del libro Pippi Calzelunghe in italiano, inglese e in svedese (letto dalla stessa Astrid), un modo per offrire contenuti accessibili a tutti ma anche per differenziare le proposte di interazione e fidelizzare il pubblico proponendo occasioni per tornare ad ascoltare un nuovo capitolo della storia. Un approccio che promuove una cultura inclusiva, attenta ai diritti e alla partecipazione di tutti.

In un’epoca dominata dalla tecnologia, la mostra vuole essere un invito a riscoprire il piacere della lettura e la forza delle storie. A tal proposito, è stato ideato anche il progetto di lettura “A spasso con Pippi Calzelunghe”, dedicato alle classi quarte e quinte della scuola primaria che verrà realizzato con Samanta K. Milton Knowles, appassionata studiosa di Pippi, traduttrice editoriale e coordinatrice dell’ultima edizione integrale pubblicata da Salani per l’ottantesimo.

Hanno collaborato alla mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini: 80 anni di Pippi Calzelunghe” l’Ambasciata di Svezia a Roma, Adriano Salani Editore, DeA Planeta e Paper Play, con il contributo di Fondazione CRC e il sostegno di Generali Assicurazione Agenzia Generali di Cuneo, A.C.D.A., Bottero e Tesi Square. La mostra è patrocinata da Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Comune di Cuneo e dal Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino.

La mostra sarà visitabile fino al 26 aprile 2026, dal martedì alla domenica con ingresso gratuito. Per informazioni www.crcinnova.it.