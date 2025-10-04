Calcio a 5, Serie C1: Savigliano sorride e fa 3-6 al La Loggia

ABSOLUTE LA LOGGIA 3

FUTSAL SAVIGLIANO 6

Reti: Mantino (2), Covino, Solavagione, Tshiteya, Autogol

Savigliano: Di Ciommo, Gianolio, Greco, Canavese, Tshiteya, De Luca, Solavagione, Covino, Golè, Sanero, Ahmetovic, Mantino. All.: Canavese.

La Futsal Savigliano espugna il Palasport di Caramagna Piemonte al termine di una sfida sempre in equilibrio contro un Absolute La Loggia in partita fino alla fine e sempre pericoloso dalle parti di Di Ciommo.

Pronti via, dopo nemmeno due giri di orologio, la gara si è sbloccata con l’incursione centrale di Ferrero che ha trafitto la difesa saviglianese: la reazione della formazione di mister Canavese non è tardata ad arrivare, impattando con un autogol da sviluppi di rimessa laterale. Compassate e impegnate a studiarsi, le due formazioni hanno spesso abbassato i ritmi faticando ad arrivare dagli estremi difensori: quando son riuscite a farlo, però, son sempre state pericolose e così, al quinto di gioco, è arrivato il 2-1 dei padroni di casa su autogol di Mantino. Dello stesso capitano saviglianese la rete del 2-2, a cui è seguito il primo gol in C1 di Joseph Tshiteya. Sul 3-2 le formazioni sono così rientrate negli spogliatoi e nel secondo tempo il match si è fatto più vivo e combattuto.

Dopo quattro minuti è arrivato il pareggio dei padroni di casa, abili a sfruttare la porta sguarnita ed a colpire dalla distanza: la Futsal, con pazienza e attenzione, ha ripreso a macinare gioco trovando così la rete di Covino, servito splendidamente da Canavese. Solavagione ha messo in sicurezza il risultato con una bella azione personale e nel finale, con un mancino preciso e ben indirizzato, Mantino ha definitivamente chiuso il match: arrivano così altri tre punti, che permettono alla Futsal di salire a quota 9 punti in classifica in vista del big match in programma nella prossima giornata in trasferta contro l’Academy Torino Futsal.

Prima, però, la sfida di Coppa contro l’Onnisport in programma mercoledì 8 ottobre: fischio d’inizio alle 21.45 al PalaFerrua di corso Roma a Savigliano.

cs