Alba: divieti di sosta e chiusure strade per la Fiera Internazionale del Tartufo

Per la Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba saranno in vigore alcuni divieti di sosta e chiusure strade in concomitanza con gli eventi in programma:

· Domenica 5, 12, 19 e 26 ottobre per il Mercato ambulante divieto di sosta in piazza Garibaldi, piazza Cagnasso, corso Italia, controviali di corso Langhe fino a via Col di Lana, viale Vico, corso Piave fino a via Scaglione dalle ore 5.00 alle ore 20.00;

· Da lunedì 29 settembre a lunedì 3 novembre per il Luna Park Albaland divieto di sosta in piazza Medford e piazza Sarti;

· Domenica 5 ottobre per la sfilata storica e il Palio degli asini chiusura strade dalle ore 13.00 alle ore 16.00 in corso Italia, piazza Ferrero, via Alberione, corso Coppino, via Einaudi, corso Bandiera, corso Matteotti, salita Marconi;

· Sabato 4, domenica 5, sabato 18 e domenica 19 ottobre dalle ore 8.00 alle 24.00 per il Borgo San Martino è istituito il divieto di transito e di sosta, in via Macrino, nel tratto compreso tra vicolo Macrino e via Ospedale, con deviazione del traffico veicolare su vicolo Macrino;

· Giovedì 9 ottobre per la Rassegna Bovina divieto di sosta in parte di piazza Prunotto dalle ore 5.00 alle ore 14.00;

· Giovedì 9 ottobre per la corsa ciclistica Gran Piemonte chiusura strade in corso Enotria, corso Cortemilia alla rotonda del piazzale della Moretta, corso Langhe, corso Italia, piazza Ferrero, corso Coppino, piazza Monsignor Grassi, viale Cherasca e Altavilla dalle ore 13.15 alle ore 14.15;

· Venerdì 10 ottobre per l’inaugurazione della Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba in Teatro Sociale divieto di sosta in piazza Vittorio Veneto dalle ore 13.00 alle ore 20.00;

· Sabato 18 dalle 14.00 e domenica 19 ottobre tutto il giorno per il Baccanale dei borghi chiusura delle piazze del centro storico.

· Sabato 25 e domenica 26 ottobre per la 15ª Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d’Alba divieto di sosta in piazza Vittorio Veneto, piazza Miroglio e e vie limitrofe, piazza Rossetti.

