Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria – Dilagano Piobesi e Pol. Montatese! Firmano il bis Auxilium Cuneo e Giovanile Genola

Ben settantadue le reti messe a segno in questo intenso mercoledì dedicato alla Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria.

Vincono in trasferta e fanno il vuoto in classifica Benese ed Orange Cervere che sconfiggono a domicilio Futsal Savigliano e Sanfrè. Nel Girone B, invece, allunga l’Auxilium Cuneo “corsaro” sul campo del San Chiaffredo per 0-2 grazie ai centri di Prato e Frazzitta mentre il J.A.C., in virtù della tripletta di Togola, batte per 3-2 il Beinette a cui non basta la doppietta di Meineri.

Nel Girone C pareggio per 1-1 tra Castellettese e Carrù Magliano Alpi mentre termina 3-3 la sfida tra Dogliani e San Pedro: Violante, Mischiati, Hajiz per i padroni di casa, Nicoletto, Audisio e Vallero per gli ospiti. Nel Girone D largo successo per il Giovanile Genola che spazza via il Villafalletto per 4-0 con la doppietta di Bertoglio unita ai centri di Rinaldi e Grande. Primo vittoria nella manifestazione, invece, per il CB Sport Caramagna che, trascinato dalla doppietta di Giobergia, espugna il campo del Villanova Solaro.

Seconda vittoria consecutiva per l’Albatros Savigliano, bravo ad approfittare dei centri di Bernardi, Marino e Trossarello per battere a domicilio il Lagnasco per 2-3 in gol con Donatacci ed Alemanno. Pareggio per 1-1, invece, tra Bagnolo e Revello che si dividono equamente la posta in palio con il botta e risposta tra Silli e Romero.

Nel Girone F dilaga ancora il Manta che vince per 4-2 contro l’Enviese grazie ai centri di Ruscello, Monticone, Chiappa e Salatino che rendono inutili i gol ospiti di Dominici e Tevino. Segno X tra Virtus Busca ed Olimpic Saluzzo: 1-1 il risultato finale con Brignone che risponde a Demarchi.

Tempo di cinquine nel Girone G con Piobesi e Polisportiva Montatese che spazzano via rispettivamente Academy Canale (5-0, doppietta di Nota, Ciravegna C., Ciravegna F. ed un autogol) e Bandito (0-5, Chirhoc, Faccenda, Robino, Giannuzzi e Morone).

Nel Girone H fanno il vuoto Caraglio e Passatore che salgono a quota sei punti sconfiggendo a domicilio San Bernardo (0-3, Summa, Bergia e Cicotero) e Sandamianese (3-5, vani centri interni di Sconcia, Surando e Sansone, gli ospiti dilagano con le doppiette di Costanzo e Sciandra unite al gol di Doda).

Nel Girone I, infine, basta un gol di Cordero all’Accademia Calcio Alba per sconfiggere il Cortemilia mentre il Neive sfrutta al meglio la doppietta di Massucco per passare sul campo del Lions United Alba in gol con Fabureh.

Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria – Il Programma della 2° Giornata

GIRONE A

Futsal Savigliano – Benese 1-5

Sanfrè – Orange Cervere 1-3

CLASSIFICA: Benese 6, Orange Cervere 6, Futsal Savigliano 0, Sanfrè 0

GIRONE B

San Chiaffredo – Auxilium Cuneo 0-2

J.A.C. – Beinette 3-2

CLASSIFICA: Auxilium Cuneo 6, J.A.C. 3, Beinette 1, San Chiaffredo 1

GIRONE C

Castellettese – Carrù Magliano Alpi 1-1

Dogliani – San Pedro 3-3

CLASSIFICA: Carrù Magliano Alpi 4, San Pedro 2, Castellettese 2, Dogliani 1

GIRONE D

Villanova Solaro – CB Sport Caramagna 1-2

Giovanile Genola – Villafalletto 4-0

CLASSIFICA: Giovanile Genola 6, Villafalletto 3, CB Sport Caramagna 3, Villanova Solaro 0

GIRONE E

Lagnasco – Albatros Savigliano 2-3

Bagnolo – Revello 1-1

CLASSIFICA: Albatros Savigliano 6, Revello 4, Bagnolo 1, Lagnasco 0

GIRONE F

Manta – Enviese 4-2

Virtus Busca – Olimpic Saluzzo 1-1

CLASSIFICA: Manta 6, Virtus Busca 2, Enviese 1, Olimpic Saluzzo 1

GIRONE G

Piobesi – Academy Canale 5-0

Bandito – Pol. Montatese 0-5

CLASSIFICA: Pol. Montatese 6, Bandito 3, Piobesi 3, Academy Canale 0

GIRONE H

San Bernardo – Caraglio 0-3 (Summa, Bergia, Cicotero)

Sandamianese – Passatore 3-5 (Sconcia, Durando, Sansone) (Doda, 2 Costanzo, 2 Sciandra)

CLASSIFICA: Passatore 6, Caraglio 6, Sandamianese 0, San Bernardo 0

GIRONE I

Accademia Calcio Alba – Cortemilia 1-0 (Cordero)

Lions United Alba – Neive 1-2 (Fabureh) (2 Massucco)

CLASSIFICA: Neive 6, Accademia Calcio Alba 3, Cortemilia 1, Lions United Alba 1