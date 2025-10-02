Serie C Sky Wifi: Ascoli-Bra sabato 4/10 al “Del Duca” per la giornata numero 8

Si avvicina la giornata 8 per il girone B della Serie C Sky Wifi: domani (venerdì 3 ottobre) già due anticipi in notturna alle 20,30. Sfida tra matricole e derby toscano Pianese-Livorno; la capolista Arezzo di scena in quel di Rimini.

Sabato 4 ottobre, allo stadio “Del Duca” di Ascoli Piceno, il Bra (ore 14,30) sarà ospite dell’Ascoli in un incrocio inedito e ricco di fascino. Capitan Tuzza e compagni, dopo la rimonta sul Guidonia Montecelio (2-1), scendono nelle Marche per continuare il proprio percorso di crescita.

Il quadro del sabato è completato da Ternana-Pineto e Torres-Sambenedettese (ore 14,30), Campobasso-Vis Pesaro (17,30).

Domenica 5 ottobre, le altre partite: il Ravenna ad Alessandria contro la Juventus Next Gen (12,30); Carpi-Perugia e Forlì-Guidonia Montecelio (ore 17,30); chiude il positicipo Gubbio-Pontedera (20,30).