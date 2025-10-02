Non solo dono «Il fundraising è motore sociale»

La cultura non è solo spettacolo: è motore sociale, fattore di crescita collettiva, strumento di coesione. La musica, l’arte e il teatro hanno il potere di trasformare luoghi e relazioni, di generare legami e di costruire comunità. Ma perché questo accada, servono visione e risorse. E oggi il fundraising culturale si conferma come leva decisiva, non soltanto per la sostenibilità economica delle organizzazioni, ma come atto di partecipazione civica.

Secondo un’analisi riportata da “Il Sole 24 Ore” sui dati di Astolfi 15.70, nel 2024 le donazioni in Italia hanno superato i 500 milioni di euro. Il 5×1000 ha toccato il numero più alto di preferenze mai registrato (oltre 18 milioni di contribuenti e circa 574 milioni di euro destinati agli enti non profit). Crescono i volumi (+9,83%), ma calano i donatori formali: solo l’11% della popolazione, minimo storico dal 2005. A trainare sono i canali diretti e digitali – smartphone, crowdfunding, personal fundraising – che intercettano soprattutto le nuove generazioni. Persi­sto­no però forti differenze: al Nord si dona più del doppio rispetto al Sud, con una propensione al dono del 14,3% nel Nord-Est contro il 6,6% del Mezzo­giorno. Come spiega Natascia Astolfi, «il baricentro si sposta dalla semplice raccolta fondi alla costruzione di comunità di valore. Non è più chiedere, ma includere».

Su questi temi si è concentrato CulturaLab, l’evento organizzato a Padova da Terzofilo per celebrare i dieci anni di attività a fianco delle organizzazioni culturali. Un laboratorio di idee e testimonianze che ha messo in evidenza come il fundraising non possa più essere inteso come azione episodica, ma come scelta strategica capace di in­trec­ciare visione, co­mu­nità e sostenibilità.

Sul palcoscenico di Cul­tu­raLab è salita anche la Fon­dazione Scuola di Alto Per­fe­zionamento Musicale di Sa­luz­zo, attraverso la voce del direttore Cristiano Cometto, per presentare il progetto “CONsonanTE”: un mo­del­lo cu­neese che dimostra come il fundraising possa trasformarsi in strumento di innovazione culturale e inclusione sociale. Nato dall’esperienza della Fondazione Scu­ola Apm, “CONso­nan­TE” porta la musica nelle scuole, nelle sale da concerto e negli spazi di comunità, valorizzando i giovani musicisti e creando legami con il territorio. Il progetto ha già coinvolto oltre 2.300 bambini e bambine delle scuole primarie, 2.500 studenti delle secondarie, 280 docenti e una rete di 13 istituti scolastici. Sul fronte artistico, ha dato vita a una stagione concertistica con 1 orchestra sinfonica, 5 gruppi cameristici, 100 musicisti e 30 concerti tra Piemonte e Liguria. Il tutto sostenuto da una strategia di fundraising articolata su tre fronti: bandi di fondazioni bancarie (70.500 €), corporate fundraising (28.500 €) e membership individuali (1.500 €), per un totale di oltre 100mila euro raccolti nel 2024-25.

Quando e come è nato “CON­so­nanTE”?

«Il progetto nasce dal desiderio di dare continuità a un’esperienza di successo. Con il crowdfunding “C’è un’orchestra in città!” abbiamo scoperto che il territorio rispondeva con entusiasmo e generosità. Da lì abbiamo deciso di strutturare un progetto più ampio, che non fosse solo concerti, ma anche educazione musicale, inclusione e welfare culturale».

I numeri raccontano una crescita importante. Quali risultati vi rendono più orgogliosi?

«Sicuramente il coinvolgimento delle scuole: migliaia di bambini, studenti e docenti hanno partecipato a percorsi che uniscono creatività, ascolto e collaborazione. E poi i giovani musicisti: offrire loro opportunità professionali concrete è per noi un traguardo fondamentale. Non parliamo solo di eventi, ma di costruire futuro».

Che ruolo ha avuto il fundraising in questo percorso?

«Decisivo. Abbiamo lavorato su tre assi: bandi, imprese e cittadini. Ogni euro raccolto non è solo risorsa economica, ma relazione, fiducia, corresponsabilità. È la dimostrazione che il territorio riconosce valore al nostro lavoro e vuole esserne parte».

Guardando avanti, qual è la sua ambizione per “CON­so­nanTE”?

«Consolidare la sostenibilità, ampliare le reti e portare più persone a vivere la musica come esperienza condivisa. L’obiet­ti­vo: fare della cultura parte della vita quotidiana delle comunità».

Nel Cuneese, la sfida è trasformare la forza economica in energia culturale condivisa. Fondazione Scuola Apm e “CONsonanTE”, anche attraverso le attività della Sezione Cultura di Confindustria Cu­neo, dimostrano che si può fare: creare valore non solo artistico ma anche sociale, intrecciando scuola, impresa, comunità, territorio, cultura, innovazione e futuro. In questa rete il Cu­nee­se trova un modello originale e replicabile.