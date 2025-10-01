Pradleves: il 5 ottobre escursione musicata in borgata Riosecco

Domenica 5 ottobre, ore 9.30 in borgata Riosecco a Pradleves si terrà l’ultimo appuntamento escursionistico della rassegna EXPA – Esperienze X Persone Appassionate 2025 curata dall’Ecomuseo Terra del Castelmagno.

Il ritrovo è presso l’affittacamere La Tano dei Sarvanot dove partirà l’escursione guidata verso il Pian di Masche insieme a Noemi Silvestro, guida escursionistica dell’Ecomuseo e Daniela Ribero, originaria della borgata e proprietaria dell’Affittacamere. L’escursione si snoda su sentieri di media montagna, immersi nei caldi colori autunnali dei boschi di castagni e faggi. Sarà occasione per scoprire curiosità e leggende sulla Valle Grana, accompagnati da musica tradizionale occitana suonata dal vivo.

La giornata si concluderà nuovamente in borgata di Riosecco, dove Daniela e la sua famiglia gestiscono e offriranno ai partecipanti la merenda, occasione per fermarsi a visitare la borgata e la chiesetta. L’escursione si sviluppa per circa 5 km e 350 metri di dislivello positivo, è gratuita grazie al finanziamento del progetto EXPA. Sono necessari pranzo al sacco, scarponi, abbigliamento adeguato. Consigliati i bastoncini da trekking. Per chi desidera potrà prenotare il pranzo al sacco (10€) preparato dall’Oste de Senpìe.

Info e prenotazioni al +39 329 428 6890, [email protected].

La rassegna EXPA – Esperienze X Persone Appassionate è realizzata dall’Ecomuseo Terra del Castelmagno, con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione CRC, Banca di Caraglio e Generali Assicurazioni, con il patrocinio di Unione Montana Valle Grana, Terres Monviso, Monviso Biosphere e Rete Ecomusei Piemonte.

