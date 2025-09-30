SERIE C1 – FUTSAL SAVIGLIANO-TOP FIVE FUTSAL 4-3

Reti: Hichri (2), Solavagione, Covino

Futsal Savigliano: Di Ciommo, Gianolio, Greco, Canavese, De Luca, Solavagione, Covino, Golè, Sanero, Ahmetovic, Mantino, Hichri. All.: Canavese.

SAVIGLIANO – Come sempre, le sfide tra Futsal Savigliano e TOP Five regalano spettacolo ed emozioni: questa volta, al contrario delle due sfide della passata stagione, ad avere la meglio sono i padroni di casa che hanno saputo prima imprimere il proprio ritmo e poi soffrire nel finale di gara resistendo all’assalto dei giovanissimi torinesi.

Che sarebbe stato un match tirato ed emozionante si è capito dopo soli dieci secondi, con Hichri a scaraventare in porta un pallone vacante ed a sbloccare il proprio score personale in maglia saviglianese: occasioni a ripetizione per la formazione di mister Canavese, che ha colpito la traversa con De Luca ed il palo con lo stesso Hichri. Arrivata al 5° fallo a 6 minuti dal termine, la Futsal ha raddoppiato da calcio piazzato con la bordata di Solavagione: quindici secondi più tardi, però, la rete su rigore degli ospiti che hanno pareggiato i conti nemmeno un giro di orologio dopo.

Covino, dal dischetto del tiro libero, ha riportato avanti la Futsal ma a tre secondi dal termine, in un turbinio clamoroso di occasioni ed emozioni, l’errore di Canavese che ha spalancato la strada alla rete del pareggio di Corrieri.

Ancora Hichri, dopo l’inversione di campo, ha messo a segno un’altra rete sfruttando il pallone lasciato in area dall’estremo difensore ospite: da li, la gara si è fatta più spezzettata con entrambe le formazioni più impegnate a studiarsi. Il ritmo più basso e le parate dei due portieri hanno fatto il resto, contribuendo a congelare il risultato: negli ultimi minuti, la mossa del portiere di movimento ospite non ha portato i risultati sperati consegnando altri tre punti alla Futsal Savigliano.

Nel prossimo turno, nuova trasferta contro l’Absolute La Loggia al Palasport di Caramagna Piemonte: fischio d’inizio alle 21.00