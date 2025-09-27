Torna la Fiera Regionale della Zucca, da oltre 30 anni simbolo di Piozzo

Con l’arrivo dell’autunno, Piozzo si prepara a tingersi di caldi colori arancioni e ad accogliere migliaia di visitatori per la 32ª edizione della Fiera Regionale della Zucca, l’evento italiano che celebra la regina della stagione: la zucca, in tutte le sue forme, colori e declinazioni.

L’appuntamento è dal 3 al 5 ottobre nel cuore della Langa, borgo già celebre per la sua birra artigianale e oggi punto di riferimento per appassionati, curiosi e studiosi di zucche. La fiera prenderà il via con un’anteprima speciale fuori porta: giovedì 2 ottobre alle 21 al Cinema Multilanghe di Dogliani, con la serata “Il futuro è zucca?”, tra chiacchiere, curiosità, filmati e retroscena dal “…Paese dei Lapacuse”. L’ingresso è libero.

Quest’anno la manifestazione propone due nuove aree tematiche che arricchiscono l’esperienza dei visitatori. “Ra curt der cusse” è una piccola corte dedicata alla tradizione e ai prodotti locali, tra antiche varietà di zucca, artigianato e curiosità del territorio, mentre “Piazza Italia” porta in fiera le migliori eccellenze gastronomiche e artigianali italiane, per un viaggio tra i sapori e i colori di tutta la Penisola. Complessivamente saranno oltre 230 gli stand tra zucche, semi, prodotti derivati, specialità tipiche e artigianato locale, per un percorso di visita ricco, variegato e coinvolgente.

Il 3 ottobre sarà dedicato all’inaugurazione ufficiale, mentre sabato 4 e domenica 5 ottobre gli spazi espositivi apriranno le porte ai visitatori. Oltre 600 varietà di zucche da tutto il mondo saranno protagoniste della mostra tecnico-scientifica nello splendido belvedere dell’Albarosa, con spettacolari esemplari giganti che in passato hanno superato i 500 kg.

Protagonista indiscussa sarà la Zucca Piozzo®, coltivata esclusivamente nel territorio comunale e ingrediente del celebre risotto alla zucca. L’esperienza gastronomica sarà ulteriormente arricchita dall’area ristoro della Pro Loco di Piozzo, dove sarà possibile gustare il risotto alla zucca, i bomboloni alla zucca, i muffin alla zucca e i cioccolatini artigianali Guido Gobino alla zucca candita, per un percorso di sapori unico e autentico.

Non mancherà lo street food tematico, in collaborazione con All4you, che animerà le serate con piatti a base di zucca e specialità della tradizione locale. Confermati anche gli appuntamenti che hanno reso celebre la fiera: il laboratorio del gusto con degustazioni guidate, le dimostrazioni dell’Artigiano del Suono Danilo Raimondo con strumenti realizzati con le zucche secche, il concorso fotografico “Metti la foto in zucca” e l’angolo dedicato all’artigianato e ai prodotti locali.

Come sempre, grande attenzione sarà riservata alla sicurezza e all’accoglienza, con spazi ampliati, servizi potenziati e punti informativi pensati per rendere la visita piacevole e senza stress.

La Fiera della Zucca di Piozzo è realizzata anche grazie al sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte, Fondazione CRC, BCC Alpi Marittime Carrù, SunProject, Levantia Seed, Birra Baladin e a Il Villaggio della Zucca a Favria, biglietti su www.ilvillaggiodellazucca.it.

La Fiera della Zucca di Piozzo è un’occasione unica per immergersi nell’autunno delle Langhe, tra Mondovì e Alba, facilmente raggiungibile dall’autostrada A6 Torino-Savona (uscita Carrù).