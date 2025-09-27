Archiviato il turno infrasettimanale, è tempo di una nuova giornata in Serie D (5° giornata). Il Saluzzo vuole riscattarsi dalle ultime uscite, invertire questo mini trend negativo per tornare alla vittoria. SI va in casa del Gozzano al “d`Albertas“, match molto delicato visto anche il momento degli avversari che non navigano in acque limpide.

Il big match di giornata si gioca a Genova , il derby ligure tra Ligorna e Sestri Levante si prospetta un match di fuoco. La NovaRomentin visita alla Biellese per vincere e restare tra le prime in classifica. L`Asti dopo due pareggio consecutivi, viaggia verso il “Cesare Brin” di Cairo Montenotte contro la Cairese, da valutare le condizioni del terreno di gioco dopo lalluvione che ha colpito la Val Bormida e in particolare la citta di Cairo Montenotte. Derby lombardo tra Club Milano e Varese, con gli ospiti che vogliono aumentare la striscia positiva di vittorie per continuare a sognare.

Il Vado, al momento l’unica squadra a punteggio pieno (12), ospita l`Imperia per fare il pokerissimo di vittorie consecutive. Restando in Liguria, all` “Edoardo Riboli” di Lavagna i bianconeri guidati da mister Ranieri affrontano l`ottima compagine del Celle Varazze. Per concludere il palinsesto, la Sanremese ospite a Vinovo contro il Chisola e il derby alessandrino tra Valenzana Mado e Derthona.