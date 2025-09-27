Prima Categoria – Piazza e Salice difendono la vetta contro Valvermenagna e San Benigno

Dopo il mini turno infrasettimanale dedicato alla Coppa Piemonte è tempo di tornare in campo per le squadre cuneesi di Prima Categoria Girone G.

Appaiate a quota sette punti intendono mantenere la vetta Piazza a Salice ma per farlo dovranno necessariamente fare bottino pieno rispettivamente contro Valvermenagna e San Benigno. Sperano in un passo falso del duo di testa Val Maira e Murazzo che saranno di scena, entrambe tra le mura amiche, contro Area Calcio Alba Roero e San Bernardo mentre il Marene, fermo a quota cinque punti, attende il Garessio.

Turno interno anche per lo Sporting Savigliano che ospita il fanalino di coda Azzurra, ancora fermo al palo mentre l’Elledì, dopo il grande successo in Coppa Piemonte, farà visita al Bisalta. Chiude il palinsesto il match tra Pro Polonghera e San Sebastiano dal quale ci si aspettano grandi emozioni.