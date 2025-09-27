La Città di Alba, in accordo con il Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale Emilio De Vitto, quest’anno ripropone “Valelapena! Mercatino delle produzioni ristrette: cibo, artigianato e idee dell’Economia Penitenziaria e della Legalità” con il coordinamento del Consorzio CIS, che realizza da oltre vent’anni interventi per l’integrazione socio lavorativa delle persone in esecuzione penale interna ed esterna.
L’appuntamento è domenica 5 ottobre in piazza Elvio Pertinace dalle ore 10,00 alle ore 19,00 all’interno del Mercato della Terra. Il mercatino era stato proposto più volte tra il 2011 e il 2019, sempre nel giorno del Palio degli Asini.
L’iniziativa vuole essere una vetrina delle economie penitenziarie e delle tante attività di integrazione sociale presenti nelle diverse realtà penitenziarie e sui territori. Attraverso un momento pubblico si vuole valorizzare il lavoro svolto dalle persone detenute nelle carceri o all’esterno e, più in generale, dare evidenza delle azioni intraprese sui temi della legalità e dell’integrazione sociale delle persone con problemi di giustizia, nonché sensibilizzare i cittadini, ma anche le imprese, sul valore di tali iniziative.
Il sindaco Alberto Gatto e l’assessora alle Politiche sociali Donatella Croce: “Siamo molto felici di accogliere nuovamente il mercatino Valelapena, che dopo alcuni anni di pausa torna a vivere e ad animare la nostra comunità. Questa iniziativa ha un grande valore sociale e culturale: attraverso i prodotti realizzati dai detenuti di diversi istituti penitenziari, non solo piemontesi, ci ricorda quanto sia importante offrire percorsi di riscatto e di reinserimento, fondati sul lavoro e sulla creatività. Il ritorno di Valelapena è per noi anche un buon auspicio per il futuro del carcere di Alba, che, una volta conclusi i lavori di ristrutturazione, dovrà tornare a essere un punto di riferimento per le proposte formative e rieducative rivolte ai detenuti. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa nuova edizione e invito i cittadini a partecipare numerosi”.
“La manifestazione – spiega il Garante comunale Emilio De Vitto – vuole ridurre quella distanza, soprattutto culturale ma anche fisica, che esiste tra la cittadinanza ed il sistema penale della giustizia, alimentata da stereotipi, pregiudizi, paure. Permettere ai cittadini di vedere e conoscere cosa si fa in carcere significa contribuire a modificare visioni e preconcetti. Significa poter costruire ponti tra il dentro ed il fuori che sostengano l’integrazione, riducano la recidiva, aumentino la consapevolezza che è necessario prendersi “cura”, perché il beneficio è per la collettività, più sicura, più inclusiva, e non solo per le persone ristrette”.
L’evento è organizzato con il patrocinio di Città di Alba e Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte, con la collaborazione di Casa di Reclusione “G. Montalto”, Mercato della Terra Slow Food, studenti delle scuole superiori di Alba – Istituto Umberto I°, Liceo artistico P. Gallizio, Liceo classico G. Govone – e con il contributo della Fondazione CRC.
Di seguito le realtà che hanno aderito a “Valelapena!”.
|SOGGETTO
|DESCRIZIONE
|Valelapena Istituto Superiore Umberto I° – Crivop Italia ODV – Associazione Arcobaleno
|Produzione Vino, materiale informativo – ALBA
|Cooperativa Sociale Alice La Cucina di Pina, Svolte. Dolci indipendenti
|Prodotti da forno artigianale dolci e salati, composte e confetture – ALBA
|Cooperativa Sociale La Strada – Gruppo di lavoro sulle tematiche carcerarie di Asti
|Prodotti agricoli, materiale informativo – ASTI
|Panatè Gli Evitati Impresa carceraria
|Prodotti da forno (focaccia, pane) – CUNEO
|Cooperativa Sociale MOMO – Emporio Margherita
|Pastificio Mëscià – CUNEO
Abiti e oggettistica usata e vintage – BORGO SAN DALMAZZO
|Cooperativa Sociale Voci erranti
|Biscotti e prodotti da forno – SALUZZO
|Cooperativa Sociale Perla
|Prodotti artigianali, ceramiche – FOSSANO
|Ass. di Promozione Sociale Sc’Art!
|Borse ed accessori – GENOVA
|Area51Lab
Liberi Dentro AVP – ODV
|Accessori moda, borse, astucci, zaini – SALUZZO
|Cooperativa Sociale Banda Biscotti
|Biscotti e prodotti da forno – VERBANIA
|Gelso Sartoria
|Prodotti sartoria – TORINO
|Cooperativa Sociale Nazareth
|Conserve, sughi e marmellate – CREMONA
|Cooperativa Sociale Extraliberi – Freedhome
|T-shirt, prodotti da forno: dolci e salati, caffè – TORINO
|O’Press progetto de La Bottega Solidale di Genova
|T-shirt – GENOVA
|Cooperativa Sociale Il Laboratorio Legni Liberi falegnameria
|Prodotti artigianali in legno – GENOVA
|Associazione “Libera Terra”
|Prodotti alimentari da beni liberati dalla criminalità – CUNEO
|Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri
|Manufatti in legno, stoffa, carta, borse e accessori – TORINO
|Cooperativa Sociale Fiordaliso
|Presentazione attività Centro per Uomini Autori di Violenza (C.U.A.V.) con il nome di “Man In Progress” (M.I.P.). – CUNEO
|Associazione “Mai più sole”
|Presentazione attività di supporto e ascolto alle vittime di violenza e stalking – SAVIGLIANO
|ICS Ets Aps Alessandria
|Mostra “Almeno Uno” esposizione quadri realizzati attraverso laboratorio grafico presso gli Istituti penitenziari di ALESSANDRIA