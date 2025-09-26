Tennistavolo: a Bra il “1° Torneo Over Provincia Granda”

Sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 il Palazzetto dello Sport di Bra (CN) ospiterà la prima edizione del Torneo Over Provincia Granda di Tennis Tavolo, organizzato da ASD Tennis Tavolo Alba e ASD Area 172.

La manifestazione, patrocinata dalla Federazione Italiana Tennistavolo (FITeT), si preannuncia come un appuntamento di rilievo per il movimento pongistico. Due giornate dedicate interamente allo sport e alla passione per il tennis tavolo con 5 gare, 16 tavoli, ricchi premi in buoni materiale.

L’interesse riscosso è già molto alto: registrate ben 285 iscrizioni tra gare di singolare e doppio, con atleti di circa 40 società provenienti da Piemonte, Liguria, Lombardia e Toscana.

Un appuntamento che promette passione sportiva e spettacolo, con la possibilità per tutti di vivere un grande evento di tennis tavolo nella Provincia Granda.

