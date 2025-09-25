«Premieremo chi ha investito in bene comune»

Da sempre si batte per divulgare e promuovere l’essenzialità (ignorata) di una corretta educazione finanziaria e ora può aggiungere un nuovo tassello grazie alla fresca nomina a Presidente del­la Giuria del Leone d’Oro per l’Economia, a Venezia. Per Bep­pe Ghisolfi, banchiere, scrittore e giornalista originario di Cer­vere, membro del Cnel (Con­siglio nazionale dell’Economia e del Lavoro), dell’Aiep (Acca­demia Italiana di Economia e Finanza) frequentatore di consessi internazionali, è un altro attestato di stima dopo il Leone d’Oro alla carriera ricevuto nel 2022: «Mi ha chiamato il dottor Sileno Candelaresi, che è il presidente del Gran Premio Internazionale del Leone d’Oro e mi ha detto: “Per ogni sezione vogliamo un Presidente di Giu­ria: uno per la Pace, uno per la Carriera e uno per l’Economia. Per l’Economia abbiamo pensato a te”. Ovviamente ho accettato con piacere. La nomina ufficiale è arrivata pochi giorni fa, mi aspetta un compito importante: individuare da uno a tre nomi di persone che si siano di­stinte per il loro contributo nel campo economico, da premiare il 12 dicembre a Venezia».

Con quali criteri sceglierà i candidati?

«Non cerco semplicemente “cur­riculum” o incarichi altisonanti. Cerco storie, persone che abbiano fatto qualcosa di concreto, di positivo, per i cittadini. Il mio riferimento è sempre il bene co­mune. Io stesso, in cin­quant’an­ni di carriera, ho dedicato gran parte del mio tempo libero all’educazione finanziaria. Ho scritto sette libri, ne sta per uscire l’ottavo, e sono andato in centinaia di scuole in tutta Italia, da Bolzano a Napoli. Pra­ticamente le scuole di Roma si può dire che le ho fatte tutte nei pomeriggi che avevo liberi, quando ero nella capitale per altri impegni. L’ho fatto sempre senza chiedere un euro di rimborso, perché poi le scuole non hanno la possibilità di pagarti un rimborso. L’ho fatto perché per me diffondere consapevolezza economica è una missione civile».

La motivazione del suo Leone d’Oro alla Carriera era proprio legata a questo impegno.

«La commissione che mi ha premiato nel 2022 ha voluto valorizzare il fatto che sono stato il primo, in Italia, a portare l’educazione finanziaria tra la gente. Lo hanno detto anche Antonio Patuelli (presidente Abi) e lo ha scritto Milano Finanza, l’analista economico Angelo De Mat­tia ha parlato molto di me. Non mi monto la testa, però ho anticipato i tempi. Quando ho iniziato, parlare di finanza nelle scuole sembrava una provocazione. Oggi è una necessità».

Eppure è un tema che continua a essere trascurato.

«Nonostante lo chieda da anni, nessun ministro dell’Istruzione ha mai preso seriamente in considerazione l’idea di inserirla come materia scolastica. Tutti mi dicevano: “Ha ragione, è una bella proposta”, ma poi sparivano. Nessuno ha mai fatto il passo decisivo. Ed è assurdo: oggi chiunque ha un conto corrente, prende un prestito, accende un mutuo. E al tempo stesso non sa nemmeno cosa siano il Tan, il Taeg. E allora che cosa si fa? Ci si affida a un funzionario che fa quello che vuole lui e tu dici sì, stesso discorso se devi investire. Mi ricordo quando ero vicepresidente dell’Abi e c’è stata la vicenda delle “obbligazioni subordinate” e venivano tantissimi da me. Io chiedevo a tutti “cosa sono le obbligazioni su­bordinate che hai acquistato?” Sapete qual era la risposta? “Non ne ho la minima idea, me la ha consigliate mio cugino”. Cioè tu fai un acquisto, spendi 30-40mila euro, risparmi su un prodotto che non sai cos’è».

In generale sarebbe anche una questione di giustizia sociale: chi non sa, rischia di più.

«Infatti. Se sei preparato, sai negoziare un tasso, capisci se una proposta è fuori mercato, se ti stanno vendendo fumo. Se non lo sei, ti affidi al “cugino esperto” o al primo consulente di passaggio. E i casi di risparmio tradito sono ancora lì a ricordarcelo. Se uno è preparato, va e tratta col funzionario della Banca e se si sente proporre un tasso troppo alto può dire ma no, questo tasso è fuori schema, è fuori mercato. Più difendi i tuoi interessi e più ca­pisci anche quel che succede nel mondo, perché quando sentiamo nei telegiornali “la Bce ha deciso questo e quello”, poi quanti capiscono realmente di cosa si tratta?».

A proposito di rischi: oggi ci so­no anche le criptovalute.

«Un terreno molto pericoloso, soprattutto per i giovani. Poche regole, poca trasparenza e tantissima disinformazione. Puoi guadagnare, ma anche perdere tutto. E quando vieni truffato, spesso non hai a chi rivolgerti. Molti si affidano a “fantasmi del web” che usano nomi falsi, persino il mio: ci sono account che si spacciano per me e promettono guadagni miracolosi. Sono costretto a denunciarli ogni giorno».

Tornando al Leone d’Oro: come funziona il lavoro della Giuria?

«Io propongo, ma poi si decide in Commissione. Presenterò tre o quattro nomi e diremo: “Secondo noi, questi meritano”. Si discuterà, come è giusto che sia. L’unico criterio che mi guiderà sarà la concretezza del loro contributo al bene pubblico».

È lo stesso spirito che caratterizza la sua vita professionale.

«Assolutamente sì. Ogni incarico che ho, lo vivo come un’occasione per parlare di educazione finanziaria. Anche ora che parto per Washington, dove ci saranno le riunioni del Fondo Monetario e della Banca Mon­diale, porterò con me questo messaggio. Perché un cittadino informato è un cittadino più libero. E se oggi solo il 16% degli italiani capisce bene un testo economico, significa che dobbiamo fare ancora molto».