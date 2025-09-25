Luci accese su Alba: notte del debutto per il nuovo tartufo

«Il Tartufo Bianco d’Alba è il protagonista e Alba ne è la capitale. La stagione si apre nella piazza principale della città, con i veri attori: i trifolao e i loro fedeli compagni a quattro zampe. Il brindisi è con le nostre bollicine, quelle di Alta Langa. Non potrebbe esserci inizio migliore per la stagione». Il presidente dell’Ente Fiera del Tartufo, Axel Iberti, lo dice tutto d’un fiato. È alla sua prima fiera, l’entusiasmo è evidente, non potrebbe essere altrimenti.

Nel cuore dell’autunno na­scente, quando le nebbie si sollevano come spiriti antichi dalle valli e il tempo sembra sospendersi, Alba si prepara a celebrare il suo rito più sacro: il Capodanno del Tartufo. Martedì 30 settembre, alle ore 21, il Teatro Sociale “G. Bu­sca” diventa l’antro dell’invocazione, il luogo dove si apre il ciclo della cerca 2025-2026, dopo il silenzio imposto dal fermo biologico. È la “Notte del Debutto”, soglia tra ciò che è stato e ciò che sarà.

In questa veglia solenne, si rivelerà al territorio la 95esi­ma Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, in alleanza con il Festival “Profondo Umano”, custode delle profondità dell’anima. Il tema che guida questa edizione è il rispetto: non semplice valore, ma principio cosmico, simile alla physis greca, che regge l’ordine del mondo e il legame tra creature, paesaggi e civiltà.

A incarnare la voce dell’oracolo sarà Laura Rolle, studiosa di semiotica e interprete dei grandi movimenti del pensiero. Con lei, il pubblico sarà condotto in una riflessione collettiva sul paesaggio, sulla biodiversità e sulla re­sponsabilità condivisa: un viaggio che somiglia a una di­scesa negli inferi della co­scienza, per riemergere con visioni nuove.

Al termine del rito teatrale, da piazza Michele Ferrero si muoverà la processione del­l’Unione delle Associa­zi­oni Trifulao Piemontesi. I cercatori, accompagnati dai loro cani – creature di razza incerta, ma dotate di un fiuto che sfida le leggi della natura – condurranno il pubblico in un cammino simbolico verso piazza Risorgimento. Qui, allo scoccare della mezzanotte, il brindisi con l’Alta Langa Docg suggellerà l’inizio della stagione. I suoni del bosco, evocati dal progetto Alba So­nora di Filippo Cosentino, risuoneranno come canti an­cestrali, come se la foresta stessa volesse parlare.

Nel pomeriggio, in tre turni (ore 18, 18,45 e 19,30), i cittadini di Alba e gli iniziati del culto tartufato potranno accedere in anteprima ai luoghi ancora in allestimento della Fiera: il Cortile della Mad­da­lena e la Sala “Beppe Fe­no­glio”. Qui, tra strutture in divenire e racconti sussurrati, si sveleranno i contenuti, gli eventi e le curiosità legate al mondo del Tartufo, come se si aprisse il sipario su un’opera alchemica.

I visitatori potranno anche esplorare il Mudet – Museo del Tartufo, spazio immersivo de­dicato al “diamante della ter­ra”, dove ogni aroma è una reliquia e ogni radice custodisce un enigma. È il luogo dove il mito si fa materia.

In questa 95esima edizione emerge con forza il valore fondante del rispetto, declinato in ogni sua dimensione. La Fiera non celebra solo l’eccellenza di un prodotto unico al mondo, ma promuove un approccio consapevole e re­sponsabile verso il territorio, le sue risorse e i suoi protagonisti.

Rispetto per l’ambiente significa tutela degli ecosistemi che permettono al Tartufo Bianco d’Alba di prosperare. La Fiera si fa custode di pratiche sostenibili e della salvaguardia del patrimonio naturale, consapevole che la qualità di questo fungo misterioso è legata all’equilibrio degli ambienti in cui nasce.

Rispetto per gli animali, in particolare per il cane, vero protagonista della cerca. La collaborazione con questi esseri straordinari non è solo tecnica: è un patto antico, una danza si­lenziosa tra specie, un patrimonio di conoscenze che la Fiera celebra con devozione.

Rispetto per il Tartufo come ingrediente gastronomico si­gnifica promuovere un consumo consapevole, che ne esalti le caratteristiche, la stagionalità e la preziosità. La Fie­ra in­vita chef, ristoratori e appassionati a trattarlo con at­tenzione e competenza, come si farebbe con una reliquia.

Infine, rispetto per il consumatore: attraverso controlli ri­gorosi all’interno del Mer­ca­to Mondiale del Tartufo Bian­co d’Alba, ogni acquirente può contare su autenticità e tracciabilità, elementi fondamentali per garantire fiducia e sicurezza. Il payoff della 95e­si­ma edizione racchiude una visione ampia e profonda del rispetto, che unisce territorio, prodotto, persone e tradizioni in un equilibrio virtuoso. La Fiera non è solo un evento: è un rito collettivo, un modello di eccellenza, sostenibilità ed etica riconosciuto a livello internazionale. Chi vi partecipa non assiste: prende parte a una narrazione che affonda le radici nella terra e guarda ol­tre l’orizzonte.