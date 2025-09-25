Le 10 candeline di Alba Cheer con il progetto editoriale Next Up Now

Vi diamo il benvenuto a Next Up Now, il progetto nato in occasione dei 10 anni di Alba Cheer.

Un compleanno importante, festeggiato in modo speciale: con un progetto editoriale dedicato al mondo dello sport, curato dalla giornalista Alessia Alloesio. Un viaggio tra valori e storie, raccontati dagli sportivi stessi, che condivideranno con noi emozioni, fatiche e gioie nascoste dietro ogni disciplina.

Questa prima puntata è una presentazione del progetto insieme a Simone e Andrea Villa, fondatori di Alba Cheer.

Ripensando a questi 10 anni, quali sono i ricordi che riaffiorano?

«Sicuramente l’inizio è stata una sfida. Abbiamo cominciato quasi per scherzo, con pochissimi atleti e un allenatore, in una palestra comunale ad Alba» racconta Andrea Villa, che prosegue: «Da quel primo allenamento ci abbiamo creduto e abbiamo iniziato a promuovere questo sport nelle scuole, incontrando oltre 4.000 studenti. All’inizio molti ci prendevano in giro, ma quando capivano di cosa si trattava si incuriosivano e venivano ad allenarsi. Abbiamo cominciato con un solo allenamento il sabato, che richiedeva un’intera giornata di preparativi per due ore in palestra. Oggi siamo cresciuti e abbiamo una casa tutta nostra: la Palestra Titans, dove possiamo allenarci e continuare a inseguire i nostri obiettivi».

Da dove nasce lo slogan Next Up Now?

Simone risponde: «Next Up Now nasce dall’idea che, dopo 10 anni, fosse arrivato il momento di scrivere una nuova pagina. Rinnovarsi, imparare dalla nostra storia e fare un nuovo step, collocandoci in una dimensione di club internazionale».

Questo slogan diventa anche il nome del progetto editoriale, creato per condividere messaggi positivi provenienti dal mondo dello sport.

«L’idea è che dietro lo sport ci siano valori che restano per tutta la vita: i ragazzi che fanno sport oggi, al di là dei loro sogni, vivono una fase fondamentale della loro crescita. Next Up Now significa che il futuro non è domani, ma si costruisce oggi» spiega Simone, che aggiunge: «Questo progetto si affianca anche al nostro nuovo Cheer Book: un racconto di ciò che abbiamo imparato in questi 10 anni, da condividere con il mondo esterno».

10 anni importanti, ma anche tante novità

Conclude Andrea: «Esattamente. Volevamo portare novità e far sentire gli atleti sempre più protagonisti. Quest’anno, infatti, sono stati proprio loro, insieme ai coach, a scegliere il nome e il motto delle loro squadre. Inoltre, realizzeremo eventi collaterali e momenti aggregativi in tutte le aree della Palestra Titans»

Questo è solo l’inizio: restate sintonizzati sulle pagine social di Alba Cheer e non perdetevi i prossimi episodi su Spotify e YouTube!

cs