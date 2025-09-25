L’A4 Verzuolo sarà degnamente rappresentato al Trofeo CONI di Lignano Sabbiadoro

Torna il Trofeo CONI, la più grande manifestazione sportiva Under 14 in Italia, promossa dal CONI Nazionale. Dal 28 settembre al 1 ottobre 2025 Lignano Sabbiadoro (Friuli Venezia Giulia), grazie al comitato regionale che organizza l’evento, diventerà il cuore pulsante dello Sport Giovanile con la 10^ edizione del Trofeo CONI estivo, evento che accoglierà 44 Federazioni sportive nazionali e ben 4600 tra atleti e tecnici provenienti da ogni angolo del Paese.

Grande soddisfazione per la Società A4 VERZUOLO e per il Tennistavolo del Piemonte: Marta Garello, Alice Rivoira ed Ettore Casonato (A4 Verzuolo Club), insieme a Filippo Badellino (TT Isola d Asti) sono stati selezionati dalla Regione Piemonte per rappresentarla alle Fasi Nazionali. Questi atleti del Piemonte si sono guadagnati questa prestigiosa opportunità superando con grandissime capacità la fase regionale di giugno, conquistando la 1^ e la 2^ posizione nelle gare di singolare femminile e maschile.

cs