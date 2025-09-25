«Il potere non ha lato umano, va giudicato per ciò che fa»

Marco Travaglio non ha mai amato le mez­ze misure. Sen­za peli sulla lingua, senza diplomazia forzata, affronta la politica italiana con un approccio quasi chirurgico: chiara diagnosi, senza anestesia. Ogni sua parola ha un peso, un’intenzione, e non lascia spazio a sentimentalismi o compiacenze.

Da anni esplora, scrive, denuncia. Non si limita a raccontare i fatti: li disseziona, li mette a nudo. Parlare con lui significa mettersi di fronte a uno specchio del potere che riflette luci e ombre senza filtri. Travaglio osserva, analizza, smaschera. Non si limita a raccontare ciò che accade: ci costringe a vedere quello che spesso ignoriamo. Non cerca redenzione nei volti dei politici, né indulgenza. Cerca verità. Lo incontriamo per tracciare una mappa del potere italiano, e il suo sguardo è quello di chi ha visto senza lasciarsi incantare.

Spesso ripete che il potere non è un’entità astratta, ma è fatto di persone in carne e ossa. Allora c’è un volto umano del sistema in Italia. Eppure molti dicono che “la politica non mi rappresenta”, come se fosse qualcosa di distante.

«Il volto umano del potere, oggi, non c’è. O meglio, non lo vediamo – esordisce in modo netto – Non mi interessa giudicare chi governa per il suo lato umano. Non dobbiamo sposare i politici, ma valutarli per il servizio che rendono. Non è una questione affettiva. Dobbiamo giudicarli in base a ciò che fanno, non a come appaiono».

La sua voce si fa più tagliente quando si parla di poteri. Se dovessimo disegnare una mappa, il potere più debole, secondo lui, è quello dell’informazione: «Ha completamente abdicato alle sue funzioni. Non conta più nulla, se non per leccare i tacchi ai potenti, sperando in una candidatura, una prebenda, un finanziamento pubblico o una consulenza. Questo è ciò in cui si è ridotto il nostro mestiere».

E non si ferma qui. Travaglio parla della magistratura, che pur sotto attacco, resiste: «La stanno screditando in tutti i modi, ma rimane molto più credibile della classe politica. Quando sento certi politici dire che i magistrati hanno perso consenso, mi chiedo se abbiano visto dove sono loro, i politici, in termini di consenso. Il fatto che su un tema ostico come la separazione delle carriere i sondaggi siano così netti dimostra che la gente, tra magistratura e classe politica, sceglie la prima. E questo terrorizza i politici, che temono di perdere i referendum».

E incalza: «Il Parlamento è stato svilito, tutte le decisioni passano dal governo. Nei consigli comunali e regionali, le giunte decidono tutto, i consigli non contano più nulla».

Il potere economico? È il vero regista: «La politica industriale è debolissima. È al rimorchio delle banche, delle industrie, ultimamente delle lobby farmaceutiche. Il potere economico e finanziario, soprattutto internazionale, è oggi il più forte. I grandi gruppi italiani che contano davvero sono pochi: Leonardo, Eni… sono loro a decidere la nostra politica estera e finanziaria».

L’informazione, in questo scenario, non è più cane da guardia: «È sdraiata ai piedi del potere. È screditata. Giu­sta­men­te.

La gente con­sidera i giornalisti co­me ca­merieri, e ha ragione, salvo rare eccezioni. Che il precariato oggi rappresenti il 75% della nostra professione non può diventare un alibi. Ed è vero che ci sono le querele temerarie contro i giornalisti. Ma ci sono notizie che si potrebbero dare senza rischi, eppure non vengono date. Non c’è nemmeno più censura dall’alto: domina l’autocensura dal basso. Per paura di scontentare qualcuno, si tace. Ma allora fai l’impiegato, non il giornalista».

Quando gli chiediamo quale sia la parola più abusata dal potere, sorride amaro: «“Po­pu­­lismo”. Ogni volta che qualcuno prende voti perché parla alla gente, viene squalificato come populista. E ogni volta che qualcuno chiede giustizia, viene bollato come “giustizialista”. Sono etichette vuote, usate per squalificare fenomeni che chi dovrebbe capire la società non capisce».

E rincara: «Da vent’anni, gli elettori votano contro ciò che dice il pensiero unico dominante. Invece di chiedersi perché c’è questa ribellione contro l’élite, si continua a insultare il popolo. Più lo si insulta con parolacce tipo “sovranisti”, più loro continuano a votare contro. È molto più comodo dire che il popolo è ignorante, piuttosto che am­met­tere che tu, élite, fai schifo».

La sua visione del copione politico italiano è lucida e impietosa: «C’è stato un periodo, dal 2018 al 2020, in cui una forza politica ha promesso di cambiare le cose – e le ha cambiate. I due governi Conte hanno fatto cose che nessuno aveva mai fatto in trent’anni: reddito di cittadinanza, spazzacorrotti, quota 100. Hanno toccato tutti i capisaldi del sistema».

Ma il sistema ha reagito: «La regola era che i tagli pubblici dovevano colpire i poveri, gli operai, i pensionati. Loro hanno ribaltato quell’agenda. E l’hanno pagata cara: prima Salvini, poi Renzi hanno fatto cadere quei governi. I due Matteo hanno responsabilità gravissime per ciò che è successo dopo».

Poi, il ritorno degli “ammaestrati”: «Appena arrivano lì, capiscono il vento e si fanno ammaestrare. Non vogliono scontentare nessuno, soprattutto chi ha i soldi. E così finiscono per obbedire ai poteri forti».

Non cerca umanità nei politici, né la considera un criterio di giudizio: «A me non interessa demonizzare o umanizzare i politici. Li giudico solo per ciò che fanno. Non mi importa se hanno uno stile più o meno umano. Può essere utile se devi andarci a cena, ma io non ci vado. Mi interessa solo il loro operato».

E se qualcuno si chiede come orientarsi in questo labirinto di narrazioni, Travaglio non offre scorciatoie, ma un metodo: «Bisogna scegliere chi è degno di essere ascoltato, chi non ha mai tradito i suoi lettori. Lo puoi trovare su qualche giornale, sito, social o programma televisivo. Bisogna leggere molto, confrontare, e poi farsi un’idea di chi merita fiducia e chi invece merita che tu cambi canale o smetta di comprare quel giornale».

Poi si ferma, come a voler sottolineare che non c’è salvezza senza impegno. E lo dice con una frase che pesa come un monito, ma suona anche come un invito: «È una fatica anche fare il lettore».

CHI È

Torinese, maturità classica, laurea in Lettere Moderne, è giornalista, saggista e direttore de “il Fatto Quotidiano”. Conosciuto per il suo stile diretto e critico, ha scritto numerosi libri sull’Italia politica e giudiziaria, distinguendosi per l’indagine sul potere e la difesa della legalità

COSA HA FATTO

Esordio al settimanale cattolico torinese “Il Nostro Tempo”, dove conosce Giovanni Arpino che lo presenterà a Indro Montanelli. Collabora al “Giornale” e poi entra in redazione.

Nel 1994 va con Montanelli a “La Voce”. Ci rimane fino al 1995

COSA FA

Tra il 1998 e il 2009 scrive prima per “Repubblica” e poi per “l’Unità”. Nel 2009 fonda con altri “il Fatto Quotidiano”. Nel 2015 ne diventa il direttore. Lunedì 29 settembre, alle ore 21, sarà ad Alba al Teatro Sociale, nell’ambito della rassegna “Profondo Umano – Legami di Potere”. Dal palco dialogherà col pubblico sul volto umano del sistema e sul ruolo dell’informazione