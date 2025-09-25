«Il Cuneese merita di essere valorizzato: è un territorio unico e autentico»

Il nuovo Cda dell’Atl del Cuneese si è insediato da poco, appena tre mesi, ma celebra già una stagione estiva molto positiva, come confermato anche dalle recenti dichiarazioni del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dell’assessore Regionale al Turismo Paolo Bongio­anni, in riferimento a un +4% di arrivi e +5% di pernottamenti in Pie­monte per i mesi di giugno e luglio rispetto allo stesso periodo del 2024. L’aumento dei volumi, specifica l’assessore Bon­gioanni, «è trainato dal turismo estero: +8,7% di arrivi internazionali e circa +10% di pernottamenti».

A questi primi dati provvisori si allinea appieno l’Atl del Cuneese che rimarca il grande successo per la montagna: dati positivi confermati anche dall’Ufficio Turistico di Cuneo che ha registrato un notevole aumento di visitatori. Dopo la riapertura del Colle di Tenda, in particolare, si è notata una crescita significativa dei turisti francesi. La loro presenza è particolarmente evidente il martedì, giorno del mercato cittadino, che rappresenta da sempre un forte richiamo per i visitatori d’Oltralpe: nei mesi di luglio e agosto 2025, i passaggi sono più che raddoppiati. Tra i turisti stranieri, oltre ai francesi, si registra una forte crescita anche dal Nord Europa e dal Belgio, insieme alla Spagna. Anche i turisti italiani sono aumentati, in particolare quelli provenienti da Lombardia ed Emilia Romagna, attratti anche dai concerti organizzati in piazza Galim­berti dal Comune di Cuneo e da Confartigianato Cuneo. L’Atl del Cuneese ha ospitato in questi mesi – ed ospiterà ancora per tutto il mese di settembre – giornalisti italiani ed europei alla scoperta del territorio e delle proposte turistiche più autentiche e di richiamo. Tra le nazioni più rappresentate, la Francia, la Spagna, la Scan­dinavia e l’Italia.

«Tutti i nostri ospiti rimangono stupiti ed estasiati di Cuneo, delle nostre montagne, dei paesaggi e dei tesori culturali che sono disseminati da nord a sud della provincia», commenta la presidente Gabriella Giordano. «A chiusura dell’estate, possiamo ritenerci pienamente soddisfatti e proiettarci con fiducia nella stagione autunnale così ricca di eventi dal grande richiamo». E aggiunge: «La provincia di Cuneo merita pienamente di essere sostenuta e promossa, perché rappresenta una realtà straordinaria per la ricchezza e la varietà che offre. È un territorio fatto di unicità, con caratteristiche profondamente diverse tra loro che convivono in perfetto equilibrio.

Dall’Albese al Cune­ese, ogni area presenta particolarità proprie, ed è proprio questa diversità a permettere la creazione di un’offerta turistica unica nel suo genere. Un turista tedesco che arriva ad Alba, attratto dai vigneti, dalle cantine dopo alcuni giorni dedicati alla scoperta delle Langhe, desidera nuove esperienze. È qui che entra in gioco il valore aggiunto della nostra provincia: la possibilità di spostarsi, magari in bicicletta, verso aree completamente diverse, come le montagne, dove è possibile percorrere strade bianche di rara bellezza. Ogni valle della nostra provincia ha una propria identità, un prodotto tipico, una tradizione gastronomica differente. Questo permette al visitatore di costruirsi, nell’arco di una settimana, un percorso ricco e variegato, capace di unire natura, cultura, sport e sapori in un’esperienza davvero memorabile. Credo fermamente che questa sia una delle più grandi risorse della provincia di Cuneo: una ricchezza rara, che poche altre zone possono vantare. Sta a noi saperla valorizzare e sfruttare appieno».

Il vicepresidente Mariano Occelli: «Sono convinto che, pur con il cambio alla presidenza e una parziale riorganizzazione del consiglio di amministrazione, l’Atl del Cu­ne­ese continuerà a lavorare con la stessa efficacia e passione di sempre. La squadra che la compone – fatta di persone di grande valore – resta invariata, guidata in modo eccellente dalla direttrice Daniela Salvestrin. Questo è un segnale importante di continuità e affidabilità. Da anni collaboro con l’Atl e posso testimoniare la qualità dei progetti portati avanti. Con il past presidente, Mauro Bernardi, con cui condivido una grande amicizia, abbiamo realizzato iniziative di grande impatto. Una su tutte: il docufilm sulla vita dei margari, che oggi sta girando il mondo e vincendo premi a livello europeo. Un progetto che mi sta particolarmente a cuore, perché racconta la storia di una famiglia che vive in Valle Maira, simbolo autentico di una tradizione che ancora resiste e conferma il valore dell’agricoltura intesa anche come cura del territorio. I margari ne sono l’esempio perfetto: sono i primi veri custodi del nostro paesaggio. Bastano pochi anni senza la loro presenza nelle valli per compromettere in modo irreversibile i luoghi che tutti noi amiamo attraversare, a piedi, in bici, o in auto la domenica. Dal 2019, la transumanza è entrata ufficialmente a far parte del patrimonio Unesco: un riconoscimento che sottolinea il valore di queste attività. Allo stesso modo, iniziative culturali come Caluma El Vache – che abbiamo ideato e che torneremo a proporre il 25 settembre a Limone – sono occasioni preziose per promuovere le unicità del territorio. Quando parliamo delle nostre eccellenze, non parliamo solo di prodotti, ma identità. Dopo la pandemia, il turismo enogastronomico e quello outdoor hanno vissuto una crescita significativa, sia nei numeri sia nell’impatto economico che generano. Molte aziende, soprattutto nel settore della ricettività, hanno potuto ripartire grazie a questa do­manda crescente. Per questo ritengo che turismo e agricoltura siano due facce della stessa medaglia: due settori strettamente legati, che insieme raccontano il meglio della nostra terra».

«Uno degli asset strategici su cui continueremo a investire è l’outdoor, un prodotto turistico trasversale e adatto a tutte le stagioni» ricorda il direttore Daniela Sal­vestrin. «Il cambiamento climatico ha esteso i periodi favorevoli alla pratica sportiva per quasi tutto l’anno e questo ci permette di costruire un’offerta ampia e strutturata. Tuttavia, siamo ben consapevoli che un turista oggi cerchi un’esperienza completa: la vacanza non si costruisce su un solo elemento, ma sull’integrazione di tanti fattori. Le nostre valli, ad esempio, offrono una gastronomia ricca e peculiare, con piatti tipici che variano da una valle all’altra. È una caratteristica distintiva che stiamo valorizzando sempre di più, anche attraverso le numerose fiere autunnali dedicate ai prodotti locali. Ma accanto a cibo e natura, c’è anche una componente culturale da non sottovalutare: non siamo una grande città d’arte, ma il nostro territorio è costellato da piccoli e grandi capolavori architettonici, che vanno dal romanico al barocco, fino al patrimonio ottocentesco.

Questo mosaico di esperienze – a prima vista forse meno identificabile in un unico “prodotto forte” – diventa in realtà il nostro vero punto di forza: possiamo offrire una vacanza completa, adatta a un pubblico trasversale, dai giovani alle famiglie, dagli sportivi ai senior. Il nostro messaggio è chiaro: in provincia di Cuneo, c’è qualcosa per ogni stagione e per ogni tipo di viaggiatore. Proprio per questo stiamo lavorando su più fronti: da un lato, ospitiamo tour operator stranieri per far conoscere dal vivo il nostro territorio e facilitare il contatto diretto con le realtà locali; dall’altro, continuiamo a essere presenti alle principali fiere di settore in Europa, mantenendo un approccio realistico rispetto alle caratteristiche attuali della nostra ricettività alberghiera ed extra-alberghiera. Parallelamente, stiamo potenziando il lavoro sul piano dello storytelling, in collaborazione con giornalisti, redazioni e content creator, scegliendo con attenzione dove e come investire per ottenere il miglior ritorno possibile in termini di visibilità e presenze. I dati diffusi in questi giorni dal presidente Cirio e dall’assessore Bongioanni confermano che il Piemonte è in salute dal punto di vista turistico, con una montagna in forte crescita. Si tratta di numeri ancora parziali, ma il trend è positivo. La sfida ora è mantenerli e rafforzarli. Il nostro compito, come Atl, è proseguire nella promozione con coerenza e strategia; agli operatori del territorio spetta il compito, altrettanto fondamentale, di continuare a migliorare la qualità dell’offerta turistica. In questo senso, accogliamo con favore il recente rifinanziamento della Legge Re­gionale 18, che dopo anni torna a sostenere interventi nelle strutture ricettive. Parliamo di migliorie concrete: l’aggiunta di piccole spa, l’ammodernamento delle camere, la realizzazione di spazi per biciclette o camere accessibili. Tutti elementi che elevano la qualità dell’accoglienza e che ci permettono di competere al meglio con le altre destinazioni. Il nostro territorio ha tutte le carte in regola per continuare a crescere. Serve visione, serve impegno, e serve una collaborazione solida tra pubblico e privato. Noi ci siamo».