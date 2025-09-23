Iniziative, spettacoli e musica celebrano il valore del territorio

Roccabruna si prepara ad accogliere la 21a Fiera di Valle e la 46a Gran Castagnata ve­ner­dì 3, sabato 4 e domenica 5 ottobre. L’evento celebra la produzione agricola locale e le opere dei piccoli artigiani della Valle Maira, in un borgo noto a livello internazionale grazie al RocceRé, l’importante sito ar­cheologico di arte rupestre ri­sa­lente all’età del Bronzo (per maggiori info: visitcuneese.it).

Tanti eventi e iniziative per tutti: venerdì 3 ottobre appuntamento alle 20 per la 3a edizione della cena tipica con agnolotti di castagne e lardo d’Arnad. A seguire gara a belotte presso il Dream’s Bar, e Gran serata di Ballo liscio con l’Orchestra Daniele Cordani.

Sabato 4 ottobre sarà dedicato a diversi spettacoli musicali: dalle 18 concerto degli allievi del “Corso Musicale I.C. Dro­nero” e dalle 21,30 si ballerà con il Dj set di Lambo Dj. Dalle 22,30 a calcare il palco sarà la band DiscoInferno, per concludere la giornata con l’energia della musica dal vivo.

Domenica 5 ottobre inizia ufficialmente la Fiera di Valle: l’inaugurazione è alle 10,30 in Strada Marcabrun. A partire dalle 9,30 sarà possibile ammirare il raduno delle Fiat 500 organizzato dalla Proloco e da 500 Club Italia, accompagnato da un aperitivo e da un vivace mercato di artigianato, hobbistica e prodotti locali. Il pomeriggio sarà dedicato all’intrattenimento: truccabimbi, la parata musicale “Passacharriera” con le fisarmoniche e i violini degli allievi e allieve di Roberto Avena e Chiara Cesano (Vio­lo­n­ai­res). Alle 16 concerto dei “Sonadors”, che propongono una rivisitazione moderna delle tradizioni musicali occitane e della Val Vermenagna.

Per l’interna giornata si potrà assistere a spettacoli e dimostrazioni: dall’esibizione equestre dell’allevamento “De Ro­que­brune”, alle attività di pe­sca curate dall’associazione “San Damiano Macra”. Da non perdere l’esposizione e dimostrazione del volo di rapaci con i fal­conieri di “Kazakistan Dre­aming”, insieme ai loro gheppi, aquile reali e rapaci notturni. Non mancheranno le esposizioni di equini, piccoli animali e, salvo prescrizioni sanitarie, an­che ovini, bovini e caprini, per un evento che riunisce natura, musica e tradizione in un’unica grande festa di comunità.

«Si tratta di mettere a disposizione una vetrina espositiva della realtà agricola ed artigianale del nostro territorio», commenta il primo cittadino Livio Acchiardi, che ringrazia il lavoro dei volontari e volontarie della Pro Loco e gli sponsor, oltre che gli espositori, e parla della Fiera come di «una forma di supporto da parte dell’Ente Pubblico nei confronti degli imprenditori, che con coraggio e volontà hanno deciso di investire sui nostri territori».

La 46a Gran Castagnata e la 21a Fiera di Valle sono organizzate dall’Associazione Turistica Pro Loco, in collaborazione con il Comune, con il sostegno del Comune e di Regione Piemonte, Fondazione Crt, Fon­dazione Crc, Banca di Caraglio, Unione Montana Valle Maira, oltre alla collaborazione di Unpli, Atl del Cuneese, Con­sorzio Turistico Valle Maira, Afp, Squadra Aib Roccabruna e Associazione RocceRé.