ENAIP Cuneo festeggia cinquant’anni in sintonia con il territorio

La sede Enaip Cuneo compie 50 anni e si appresta a festeggiare questo importante anniversario.

Il centro di formazione di corso Garibaldi fa parte di Enaip Piemonte, ente di formazione professionale generato dalle Acli che oggi rappresenta una delle realtà formative più importanti del panorama regionale, ma inserito in una “rete” che guarda anche oltre i confini piemontesi.

Nella nostra regione Enaip conta 17 centri operativi, 350 dipendenti e oltre un migliaio di collaboratori. La sede di Cuneo, per volumi di attività e fatturato, è la più importante nella rete di Enaip Piemonte: in mezzo secolo di vita Enaip Cuneo, infatti, ha conosciuto una crescita costante sino ad arrivare ai numeri odierni.

La sede di corso Garibaldi si sviluppa su una superficie di oltre 4.000 metri quadrati e accoglie quotidianamente circa 800 allievi suddivisi quasi equamente tra ragazzi che assolvono all’obbligo formativo e adulti coinvolti in percorsi dedicati al mondo del lavoro. Complessivamente il solo centro di Cuneo fattura oltre 4 milioni di euro.

Numeri importanti, ma che da soli non bastano a riflettere appieno il ruolo che, ormai da cinque decenni, Enaip svolge nel contesto socio-economico cuneese.

Per questo Acli ed Enaip Cuneo hanno deciso di celebrare il 50º con un evento che si terrà proprio nella sede di corso Garibaldi 13 il prossimo 10 ottobre: «Enaip – spiega il presidente delle Acli provinciali di Cuneo, Elio Lingua – è un tassello fondamentale nel contesto delle attività e dei servizi che la nostra associazione offre su questo territorio. La strategicità della formazione, specie rivolta alle giovani generazioni, è sempre stata al centro delle attenzioni delle Acli sin dalle origini. Oggi lo è più che mai: la continua evoluzione del mondo delle professioni e le emergenze sociali che siamo chiamati ad affrontare, richiedono un investimento costante nel settore della conoscenza per dare ai giovani e meno giovani gli strumenti per entrare e restare con successo nel mondo del lavoro. Concetti questi che furono cari al nostro dirigente Tancredi Dotta Rosso, scomparso nel 1976, al quale intendiamo, proprio in occasione del 50º, intitolare il centro Enaip di Cuneo».

La giornata celebrativa del 50º di Enaip Cuneo ha ricevuto il patrocinio della Città di Cuneo e della Regione Piemonte e vedrà la partecipazione delle principali autorità del territorio: «Questo – commenta il presidente di Enaip Piemonte, Luca Sogno – è un aspetto fondamentale: l’efficacia della proposta formativa è strettamente connessa con la capacità di collaborare con gli attori istituzionali del territorio e con il mondo delle imprese. Questo è il grande valore aggiunto che un ente come il nostro può mettere in campo e che si traduce in opportunità per gli allievi che passano attraverso i nostri percorsi formativi. D’altro canto la natura “plurale” delle Acli fa parte del nostro dna e in Enaip si mostra in maniera del tutto evidente».

Ecco di seguito il programma di venerdì 10 ottobre:

14:30 – 16:00

ACCOGLIENZA E SCOPERTA DEL CENTRO

Registrazione partecipanti e visita guidata alle strutture

16:00 – 16:20

BENVENUTO E SALUTI ISTITUZIONALI ENAIP PIEMONTE ETS

Alessia Cesana – Direttrice CSF di Cuneo

Luca Sogno – Presidente EnAIP Piemonte ETS

Sergio Pugliano – Direttore Generale EnAIP Piemonte ETS

16:20 – 16:30

IL SALUTO DELLE ACLI

Elio Lingua – Presidente provinciale delle ACLI della Provincia di Cuneo

16:30 – 17:00

INTERVENTI ISTITUZIONALI

Alberto Cirio* – Presidente della Regione Piemonte

Elena Chiorino* – Vicepresidente della Regione Piemonte

Luca Robaldo* – Presidente della Provincia di Cuneo

Patrizia Manassero* – Sindaca di Cuneo

17:00 – 17:30

MEZZO SECOLO DI STORIA

Le Direzioni che hanno fatto EnAIP Cuneo – Testimonianze del passato

17:30 – 17:50

ENAIP CUNEO: DALLA REALTÀ ALLA VISIONE

Alessia Cesana – Direttrice CSF di Cuneo

17:50 – 18:00

BENEDIZIONE DELLA TARGA (dedicata a Tancredi Dotta Rosso) Sua Eccellenza il Vescovo di Cuneo e di Fossano Mons. Piero Delbosco

18:00

BUFFET DI CHIUSURA CON ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE

Modera Claudio Boggero, ex dipendente di Enaip Cuneo.

*Partecipazione diretta o tramite delegato

L’evento del 10 ottobre è su invito ma sabato 11 ottobre il centro Enaip Cuneo apre le porte a tutti, con un open day dalle 8 alle 11. Le persone potranno visitare il centro e parlare con tutor, docenti e personale della sede. Alle 11, invece, l’invito è per i ragazzi qualificati lo scorso anno e le loro famiglie per la cerimonia di consegna degli attestati.