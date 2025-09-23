Elledì FC-Piazza 1-1, mister Prochietto: “Peccato, si poteva vincere. Arbitraggio discutibile”

Pareggio fra Elledì FC e Piazza nella terza giornata di Prima Categoria (Girone F): a Caramagna Piemonte decidono le reti di Trimarchi e Di Fede.

Il commento del tecnico giallonero Andrea Prochietto: “Il primo tempo è stato equilibrato con una grossa occasione per parte; nella ripresa, molto bene noi per 30 minuti: abbiamo segnato con Trimarchi, di testa su calcio d’angolo e creato altre occasioni non sfruttate; un rigore netto a nostro favore non è stato dato dall’arbitro, la cui direzione è stata molto discutibile. Il Piazza ha spinto forte negli ultimi 10′ trovando il pareggio di testa su una punizione laterale al 90′: si poteva vincere, peccato”.