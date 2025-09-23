Atletica Roata Chiusani: i risultati del weekend fra Novara, Alessandria e Mondovì

Un titolo regionale, 2 bronzi, numerosi piazzamenti e personali per Allievi e Cadetti dell’Atletica Roata Chiusani presenti ai Campionati Regionali di categoria, in scena a Novara Sabato 20 e Domenica 21 Settembre.

Titolo Regionale nel salto in alto cadette per Annalisa Magliano, che conquista anche il bronzo nel salto in lungo. Terza piazza per Eleonora Blengino nel lancio del giavellotto Allieve.

Numerosi i Personal Best:

-2000m Cadette Arianna Meinero in 7’21″68,

-1000m cadetti Alessandro Fino in 2’50″93

– 200m Allievi Naele Grosso in 27″06

– 300m Cadetti Beltritti Giovanni in 39″75 e Boi Filippo in 43″71

– Peso cadette PB per Giulia Dalmasso 5m03

Buone prestazioni e piazzamenti nel salto in alto Cadetti per Matteo Brignone, Filippo Boi e Giovan Battista Vinai, nel peso cadette per Anita Maiorano, negli 80m Cadette per Maiorano Anita e Dalmasso Giulia, negli800m Allievi Francesco Davico, negli 80m cadetti Giovanni Beltritti e Lorenzo Gramazio

Ad accompagnare i Tecnico Milano e Griseri

IL ROATA AL MIGLIO DI ALESSANDRIA – 5a Prova Trofeo Miglio Piemonte

Tutti al personale sui 1609,34m del miglio, i Master dell’Atletica Roata Chiusani, ad Alessandria, Venerdì 19 Settembre, 5a prova del Trofeo Regionale di specialità.

Vittoria di categoria SF55 per Silvia Di Salvo, con il nuovo P.B. di 6’36″7, che, con i punti ottenuti in questa prova, si aggiudica il Trofeo Miglio Piemonte di categoria con 2 giornate di anticipo.

Consolidano la prima posizione nelle rispettive categorie del circuito Regionale Guido Castellino, 1°SM65, in 5’49″1 , PB, e Carmine Matarazzo, 2° SM50 in 5’03″3, crono con cui toglie ben 12 secondi al precedente primato.

Si migliora, mantenendo la seconda piazza del TMP di categoria, Flavio Gancia, 5°SM50 in 5’49’8.

Grazie ai punti conquistati dai suoi portacolori nel corso della 5a Prova, l’Atletica Roata Chiusani si conferma al primo posto nella classifica provvisoria per Società.

IL ROATA ALLA MUSIC RUN DI MONDOVí

Buone prove per i portacolori dell’Atletica Roata Chiusani, che si sono distinti sul percorso di 8km della 1a Edizione della Music Run, in programma a Mondovì Venerdì 19 Settembre.

Terzo gradino del podio assoluto femminile per Sarah Aimée L’Epée, al traguardo in 31’49.

Vittoria di categoria SM50 per Massimo Galliano, 8° uomo al traguardo in 28’31’.

Podi di categoria per Tommaso Bosio, 3°PM e Cinzia Tomatis, 3a SF40, 6a donna.

A podio anche Davide Preve, 2° SM35. Piazzamenti per Floriano Roá, Vittorio Rossetti, Roberto Alfonsi e Michele Barale.

c.s.