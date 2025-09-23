Il Salone dell’orientamento scolastico, che torna a Saluzzo venerdì 10 e sabato 11 ottobre, nasce come presentazione dell’offerta formativa degli istituti di istruzione superiore del Saluzzese. Una formula che giunge alla nona edizione, un salone che negli anni passati ha saputo mutare e affrontare anche i momenti più complessi attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e la grande passione dimostrata dal comparto scolastico.

Il Salone dell’orientamento scolastico vuole offrire a chi frequenta la terza media e alle famiglie occasioni di incontro con le realtà presenti, per approdare alla scelta scolastica più consona.

Gli obiettivi:

Conoscere l’offerta scolastica e formativa del territorio saluzzese

Approfondire, chiarire dubbi, ottenere informazioni e materiali utili alla scelta

Parlare con insegnanti e studenti delle scuole secondarie di II grado e delle agenzie formative

Incontrare i mediatori interculturali e linguistici presenti per essere accompagnati e guidati nella visita

Il Salone 2025 si svolgerà come ormai suo solito sia in presenza e anche – per ciò che concerne le presentazioni degli Istituti – sia sul canale YOUTUBE della Fondazione Amleto Bertoni attraverso 1 unica diretta del venerdì pomeriggio .

Il Salone orientamento è coordinato dal Sistema Regionale Obiettivo orientamento Piemonte per fornire informazioni e supporto agli alunni e alle famiglie in merito alla scelta del percorso di studio e che diversi interventi saranno volti a far conoscere l’offerta scolastica e formativa del territorio saluzzese, approfondire, chiarire dubbi, ottenere informazioni e materiali utili alla scelta.

PRESENTAZIONI DELLE SCUOLE

Venerdì 10 ore 14.15 – 18.30

ORE 15.00 Liceo Soleri Bertoni Saluzzo

ORE 15.30 Istituto Denina Pellico Rivoira

ORE 16.00 I.I.S Umberto I Verzuolo Agraria

ORE 16.30 Istituto Alberghiero G. Paire Barge

ORE 17.00 AFP/CNOS – FAP

ORE 17.30 Liceo G.B. Bodoni

Sabato 11 ore 9 – 12.45 e 14.00 – 18.00

ORE 9.45 e 14.30 Liceo Soleri Bertoni

ORE 10.15 e 16.00 Istituto Denina Pellico Rivoira

ORE 10.45 e 17e00 AFP/CNOS – FAP

ORE 11.15 e 16.30 Liceo G.B. Bodoni

ORE 11.45 – 15.30 Istituto Alberghiero G. Paire Barge

ORE 12.15 e 15.00 I.I.S Umberto I Verzuolo Agraria