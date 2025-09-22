Weekend magico per la Cuneo Granda Volley

Nel weekend del 20 e 21 settembre Cuneo Granda Volley ha vissuto un inizio ufficiale di stagione da Grande Bellezza: show splendido per la presentazione ufficiale e prima edizione di House of Volley.

LA MAGICA NOTTE DEL VOLLEY

La serata del 20 settembre è stata magica per Cuneo Granda Volley, non per nulla la presentazione ufficiale della squadra portava il titolo di Magica Notte del Volley. Le Gatte sono state protagoniste di una vera e propria serata di Gala in piazza Virginio, dove 500 appassionati si sono riversati per assistere allo show.

La presentazione, iniziata con la sfilata dell’Academy, è stata caratterizzata dalla forte coesione tra pubblico e società, insieme al grande apporto che il territorio, tramite istituzioni e sponsor, porta a tutta Cuneo Granda Volley. In particolare la sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, ha fatto gli onori di casa, seguita dall’assessore allo Sport della Regione Piemonte Paolo Bongioanni e da Daniela Silvestrin, direttrice generale dell’ATL Cuneo e Valli.

Dopodiché hanno preso proprietà del palco i due presidenti Patrizio Bianco ed Emilio Manini per il loro saluto al pubblico di Cuneo. Quindi è venuto il momento dell’ingresso in campo delle ragazze di Cuneo Granda Volley: red carpet, sfilata e grande applauso del pubblico di piazza Virginio.

Il finale ha visto François Salvagni presentare il proprio staff e ringraziare i tifosi biancorossi per il sostegno di questa prima parte di stagione. Inoltre lo show ha brillato per la scenica e coinvolgente presenza di Luca Bono, illusionista di fama internazionale, che ha contornato in maniera perfetta tutta la serata.

HOUSE OF VOLLEY

Il 21 settembre è stata invece la giornata della prima edizione del torneo internazionale House of Volley, in cui Cuneo Granda Volley ha sfidato HAOK Mladost Zagabria, squadra di punta croata che lo scorso anno ha partecipato alla CEV Champions League.

Prima dell’avvio della partita però c’è stato il doveroso spazio per un momento importante del movimento pallavolistico cuneese: la società, grazie al patrocinio del comune di Cuneo, ha intitolato la tribuna stampa a Bruno Lubatti.

c.s.