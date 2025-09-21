Vinadio, cercatrice di funghi perde la vita nel Vallone di San Bernolfo

Questa notte si è svolto un complesso intervento di soccorso alpino nel Vallone di San Bernolfo, comune di Vinadio (CN). Intorno alle 18 i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco sono stati attivati per la ricerca di una cercatrice di funghi dispersa. La donna è stata individuata verso le 21 in un’area di bosco molto impervia dove era precipitata riportando un grave politrauma.

Poiché le sue condizioni apparivano critiche, è stato attivato il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte che è decollato in modalità di volo notturno nella direzione del punto in cui si trovava. Purtroppo le condizioni meteorologiche e di visibilità non hanno consentito all’elicottero di avvicinarsi per portare a termine positivamente la missione.

Nel frattempo la donna ha accusato un arresto cardiaco che il personale presente ha tentato di stabilizzare con le manovre di rianimazione cardiopolmonare e il supporto di una sanitaria del Soccorso Alpino giunta sul posto con il defibrillatore. Si è quindi tentato un secondo recupero aereo attivando il PGHM dal versante francese, dove il meteo appariva più favorevole per un tentativo di approccio via aria, che ha inviato in zona il proprio elicottero con un sanitario a bordo, ma purtroppo l’avvicinamento al luogo dell’incidente non ha nuovamente avuto esito positivo.

A questo punto si è iniziata la movimentazione della barella via terra con una serie di calate su terreno molto ripido per raggiungere il sentiero e poi la strada carrozzabile dove le operazioni si sono concluse intorno alle 2.30 di questa mattina, con esito negativo e la constatazione del decesso della donna.