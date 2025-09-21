Saluzzo, presentata la stagione teatrale 2025/26 del Teatro del Marchesato

Il Teatro del Marchesato presenta la stagione teatrale 2025/2026: cinque spettacoli tra novità, tradizione e collaborazioni regionali.
Il Teatro del Marchesato è lieto di annunciare il nuovo cartellone per la stagione teatrale 2025/2026, che si svolgerà da ottobre a maggio. In programma cinque spettacoli, di cui tre produzioni interne e due ospitate da compagnie piemontesi, ciascuno in scena per un fine settimana.
«Siamo contenti di poter portare avanti queste collaborazioni» – dichiara Mauro Bocci, presidente del Teatro del Marchesato – «grazie all’associazione UILT Piemonte che favorisce il contatto e la cooperazione tra compagnie attive sul territorio regionale».
Il calendario degli spettacoli:
- Venerdì 3 e sabato 4 ottobre – Gabie della compagnia “Or Ora (in scena)” di Bra. Una commedia brillante che racconta il dialogo tra due donne “imprigionate” sui rispettivi balconi, tra sogni, fragilità e scelte di libertà. Con Stefania Giubergia ed Eloisa Giacosa, regia di Iacopo Zorniotti. Per questo spettacolo sono già aperte le prenotazioni
- Venerdì 5, sabato 6 dicembre
Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 dicembre
Venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 dicembre – Sior Todero brontolon di Carlo Goldoni, regia di Ugo Rizzato. Il protagonista, vecchio e avaro, vuole far sposare la nipote Zanetta con il figlio del suo fattore. Ma la nuora Marcolina, testarda e astuta, trama per sistemare le cose a suo modo. Tra disordini e guazzabugli, sarà l’astuzia femminile a sciogliere la matassa e zittire il vecchio brontolone.
- Sabato 17 e domenica 18 gennaio – Un ultimo bicchiere della compagnia “Officina Culturale APS” di Chivasso. Tragicommedia scritta e diretta da Gianluca Vitale, con quattro coinquilini che si improvvisano “giustizieri fai da te” in un racconto grottesco e sorprendente, tra comico e noir.
- Venerdì 27 e sabato 28 febbraio
Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 marzo
Venerdì 13 e sabato 14 marzo – Il folle volo. Berlino 1989, ideato e scritto dal gruppo giovani del Teatro del Marchesato, regia di Laura Sassone. Ispirato alla storia vera di Winfried Freudenberg, lo spettacolo racconta la lotta per la libertà nella Berlino divisa.
- Maggio – Spettacolo conclusivo diretto da Lionello Nardo. Titolo e dettagli saranno annunciati prossimamente.
Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21.