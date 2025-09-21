Saluzzo, presentata la stagione teatrale 2025/26 del Teatro del Marchesato

Il Teatro del Marchesato presenta la stagione teatrale 2025/2026: cinque spettacoli tra novità, tradizione e collaborazioni regionali.

Il Teatro del Marchesato è lieto di annunciare il nuovo cartellone per la stagione teatrale 2025/2026, che si svolgerà da ottobre a maggio. In programma cinque spettacoli, di cui tre produzioni interne e due ospitate da compagnie piemontesi, ciascuno in scena per un fine settimana.

«Siamo contenti di poter portare avanti queste collaborazioni» – dichiara Mauro Bocci, presidente del Teatro del Marchesato – «grazie all’associazione UILT Piemonte che favorisce il contatto e la cooperazione tra compagnie attive sul territorio regionale».

Il calendario degli spettacoli:

Venerdì 3 e sabato 4 ottobre – Gabie della compagnia “Or Ora (in scena)” di Bra. Una commedia brillante che racconta il dialogo tra due donne “imprigionate” sui rispettivi balconi, tra sogni, fragilità e scelte di libertà. Con Stefania Giubergia ed Eloisa Giacosa, regia di Iacopo Zorniotti. Per questo spettacolo sono già aperte le prenotazioni

della Una commedia brillante che racconta il dialogo tra due donne “imprigionate” sui rispettivi balconi, tra sogni, fragilità e scelte di libertà. Con Stefania Giubergia ed Eloisa Giacosa, regia di Iacopo Zorniotti. Per questo spettacolo sono già aperte le prenotazioni Venerdì 5, sabato 6 dicembre

Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 dicembre

Venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 dicembre – Sior Todero brontolon di Carlo Goldoni, regia di Ugo Rizzato . Il protagonista, vecchio e avaro, vuole far sposare la nipote Zanetta con il figlio del suo fattore. Ma la nuora Marcolina, testarda e astuta, trama per sistemare le cose a suo modo. Tra disordini e guazzabugli, sarà l’astuzia femminile a sciogliere la matassa e zittire il vecchio brontolone.

Sabato 17 e domenica 18 gennaio – Un ultimo bicchiere della compagnia “Officina Culturale APS” di Chivasso . Tragicommedia scritta e diretta da Gianluca Vitale, con quattro coinquilini che si improvvisano “giustizieri fai da te” in un racconto grottesco e sorprendente, tra comico e noir.

Venerdì 27 e sabato 28 febbraio

Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 marzo

Venerdì 13 e sabato 14 marzo – Il folle volo. Berlino 1989, ideato e scritto dal gruppo giovani del Teatro del Marchesato, regia di Laura Sassone . Ispirato alla storia vera di Winfried Freudenberg, lo spettacolo racconta la lotta per la libertà nella Berlino divisa.

Maggio – Spettacolo conclusivo diretto da Lionello Nardo . Titolo e dettagli saranno annunciati prossimamente.

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21.