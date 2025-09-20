Serie D, verso Ligorna-Saluzzo. DS Lazzaro: “Ho accettato Saluzzo per la serietà del progetto”

Dopo l’ottimo inizio di campionato, il Saluzzo è pronto a far visita ai liguri del Ligorna. Il match è in programma domenica 21 alle ore 15 presso il campo sportivo del Ligorna. Nunzio Lazzaro, Direttore Sportivo del Saluzzo, al telefono ci ha presentato la gara contro il Ligorna e ci ha spiegato le ambizioni della nuova società:

“É nato tutto quest’estate, sia il Direttore Andrea Perri che il Presidente Pierluigi Pairetto mi hanno voluto fortemente.

Ho accettato questo nuovo ruolo dopo pochi giorni, per la serietà sia del progetto sia delle persone. Con il mister Cacciatore ci conoscevamo già da tempo, siamo stati avversari sul campo e sono molto felice della sua riconferma. Mi piace la sua voglia di proporre gioco e far giocare bene la squadra, senza nessuna paura o timore dell’avversario.

Stiamo mettendo fieno in cascina, il nostro obiettivo è migliorare il risultato dell’anno scorso, arrivare ai 50 punti e migliorarli.

Il Ligorna è una squadra forte ed attrezzata con un tecnico altrettanto bravo, una squadra agguerrita specialmente nel loto terreno di gioco. Sappiamo benissimo cosa significa giocare il Liguria e principalmente a Genova con il Ligorna. Un campo sempre ostico che per fortuna negli ultimi anni è stato rifatto posando un manto sintetico di ultima generazione”