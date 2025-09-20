Seconda Categoria – Si parte con la regular season! Spicca lo scontro diretto tra Langa e Cortemilia

Dopo l’antipasto di Coppa Piemonte primo turno di regular season per le squadre cuneesi partecipanti al campionato di Seconda Categoria.

Nel Girone F turno esterno per la Polisportiva Montatese che sarà di scena sul campo dell’Andezeno, giustiziere la passata stagione della Sommarivese nei play out. Impegni casalinghi per Sportroero e Stella Maris che se la dovranno vedere rispettivamente contro San Luigi Santena e Valfenera mentre il neo promosso Piobesi farà visita al Nuova Astigiana.

Nel Girone G interessante la sfida che vedrà opposte Langa e Cortemilia in 90’ che potrebbero regalare qualsiasi risultato. Dopo gli esordi stratosferici in coppa Manta, Carrù Magliano Alpi e Benese cercano di bissare i successi rispettivamente contro San Biagio, Bagnasco e Caraglio mentre l’Olimpic Saluzzo proverà a reagire dopo l’inaspettato ko di mercoledì nel match esterno contro il San Chiaffredo. Grande curiosità per la gara tra Revello e Giovanile Genola mentre chiude il palinsesto la gara tra Roretese ed Orange Cervere.