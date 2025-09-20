SERIE C1 – CUS PIEMONTE ORIENTALE-FUTSAL SAVIGLIANO 0-4

Reti: Covino, Mantino, Canavese, autogol.

Futsal: Di Ciommo, Gianolio, Singh, Greco, Canavese, Tshiteya, Solavagione, Covino, Golè, Sanero, Hichri. All.: Canavese.

GRANOZZO CON MONTICELLO – La Futsal Savigliano di mister Canavese inizia nel migliore dei modi, conquistando tre punti dove mai era riuscita: il pala Novarello, campo ostico e di grandi dimensioni, negli ultimi 10 anni non aveva mai visto i saviglianesi uscire vittoriosi.

La gara, dominata sin dai primi minuti, ha visto il Savigliano costantemente proiettato in avanti mentre il CUS ha a lungo difeso la propria porta provando a ripartire in contropiede: diverse le occasioni che hanno preceduto la rete di Covino, ben servito da Mantino sul secondo palo. Sbloccato il match, la Futsal ha proseguito ad attaccare fino alla rete del 2-0 firmata dallo stesso Mantino da rimessa laterale.

Dopo l’intervallo la partita si è fatta più aperta e combattuta, con il CUS naturalmente più sbilanciato in avanti: così la Futsal ha impostato numerose ripartenze, con Covino e Hichri ma senza riuscire ad allungare. Il 3-0 è scaturito ancora da una rimessa laterale con il gol di Canavese, al suo secondo esordio in maglia rossoblu.

Lo stesso Canavese, dopo che il CUS aveva colpito il palo dalla distanza, ha propiziato l’autogol dei padroni di casa in seguito alla combinazione con Covino: nel finale, spazio anche a rotazioni più ampie ed ancora tante le occasioni per i giocatori saviglianesi.

Trovati i tre punti, la testa ora è già al primo appuntamento casalingo contro il Top Five: rispetto agli scorsi anni, cambierà il campo da gioco e l’orario. Il fischio d’inizio sarà alle 21.45 al PalaFerrua in corso Roma a Savigliano