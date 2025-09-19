Ora è ufficiale: ha preso il via l’edizione numero 15 di Cheese a Bra (VIDEO e FOTOGALLERY)

Dal palco di piazza Caduti per la Libertà a Bra, nella tarda mattinata odierna ha avuto luogo il taglio del nastro dell’edizione 15 di Cheese (dal 19 al 22 settembre a ingresso libero): la rassegna di fama mondiale dedicata ai formaggi a latte crudo e ai latticini. Con il forte richiamo del claim “C’è un mondo intorno”, Cheese si avvale dell’organizzazione di Slow Food e del Comune di Bra, con il supporto della Regione Piemonte: sono presenti 400 espositori da 14 Paesi.

Significativo e sentito l’intervento del fondatore di Slow Food, Carlo Petrini:

Moderati da Carla Coccolo, hanno preso la parola:

il primo cittadino braidese Gianni Fogliato

l’assessore della Regione Piemonte Paolo Bongioanni

Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia

Prima del taglio del nastro, sono stati consegnati i Premi di resistenza casearia a coloro che incarnano i valori di Cheese e di Slow Food:

le giovani sorelle Lara e Silvia Pennati vivono a Formazza, il comune più a nord del Piemonte. Allevano 60 vacche Brune Alpine a 1300 metri di altitudine;

Fattoria Faraoni è il nome del progetto agricolo di Andrea Cippitelli e di Silvia Faraoni, che nel 2007 hanno deciso di rilevare la tenuta di Sutri, nelle campagne di Viterbo, e allevare vacche per produrre formaggi e carne. A una condizione: lasciare gli animali al pascolo, pur trovandosi ad appena trecento metri di altitudine;

Francesco D’Innocenzio fa l’allevatore, come il nonno e il padre. La sua azienda, la Masseria Salecchia a Bovino, nel Foggiano, è specializzata nella pecore di razza Gentile di Puglia;

Pavel Sabau ha 49 anni, è nato in Romania e da dieci anni fa il casaro per l’azienda La Torre Òlzeri Adolfo & C,: d’estate, agli oltre duemila metri dell’alpe Sangiatto, nel territorio comunale di Baceno (Verbano-Cusio-Ossola) produce il Bettelmatt, una toma d’alta montagna a latte crudo, prodotta esclusivamente in alpeggio e con il latte di una sola mungitura;

Carmelina Colantuono è una pastora transumante: ogni anno, alla fine della primavera, parte da San Marco in Lamis (Foggia) per portare le sue vacche, tra i trecento e i trecentocinquanta esemplari di razza Podolica e qualche Pezzata rossa, al pascolo in altura in Molise, nella zona tra Frosolone e Carpinone (Isernia), la cosiddetta Montagnola molisana;

Antonio Crudo è un anziano pastore dell’Altipiano Vibonese, in Calabria, a circa 700 metri di altitudine, e produce un pecorino a latte crudo antico, che è Presidio Slow Food;

Cristina Ferrarini è un po’ allevatrice e un po’ artigiana. In Lessinia, alleva una trentina di pecore di razza Brogna e circa 25 alpaca e con la loro pregiata lana realizza filati, coperte e sciarpe, accessori in feltro e matasse. Le sue sono lavorazioni artigianali, impreziosite dalle tinture naturali, che intrecciano tradizione e innovazione;

Nicolas Floret è il fondatore e presidente dell’Association Fromages Naturels de France, creata nel novembre 2019 con l’obiettivo di mettere in rete i Presìdi Slow Food e, più in generale, difendere formaggi francesi tradizionali e il latte crudo.

