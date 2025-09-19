Beppe Ghisolfi presiede il Leone d’Oro per l’Economia

Educazione finanziaria ruggente: la prestigiosa nomina del Banchiere scrittore è stata deliberata sulla proposta e designazione da parte dello storico vertice del Premio Leone d’Oro di Venezia, Sileno Candelaresi, che nel 2022 lo insignì sia dell’iconico riconoscimento del Re felino, sia del Cavallo d’Oro (miniatura del monumento Rai)

Sulla Laguna ruggisce l’educazione finanziaria, con l’assegnazione di un importante incarico confermativo del solido legame del Professor Beppe Ghisolfi con la città di Venezia come luogo simbolo del Premio più ambito per le arti e la cultura, la cui accezione anche economica rappresenta un fattore fondamentale per lo sviluppo di progetti e talenti dell’eccellenza artistica Italiana.

Attuale consigliere di amministrazione del Gruppo mondiale delle Casse di risparmio, nonché pioniere dell’educazione finanziaria, il prof. Ghisolfi è stato pertanto nominato alla carica di Presidente del Leone d’Oro per l’Economia, designato dal dr. Sileno Candelaresi, anima indiscussa della Giuria che è preposta all’assegnazione del Premio per antonomasia con cui, dal 1947 a oggi, sono state insignite le più prestigiose personalità distintesi nei vari settori distintivi del “made in Italy” e della creatività e innovazione nelle sue varie declinazioni.

Sileno Candelaresi ha firmato l’atto di nomina di Beppe Ghisolfi, acquisito il parere favorevole espresso dal Comitato del Leone d’Oro e dai componenti il Comitato del Gran Premio internazionale di Venezia. La nomina costituisce un solenne riconoscimento apicale – come più volte è stato ribadito dallo stesso Candelaresi – nei confronti del Banchiere scrittore, per la propria ininterrotta opera di divulgazione del sapere finanziario come fattore trasversale alla crescita dei settori economici e culturali del Paese e alla promozione dei talenti in tutte le discipline e gli indirizzi.

Una missione da sempre fatta propria dal dr Candelaresi e dalla sua famiglia, e che si traduce in un impegno infaticabile nell’organizzazione di eventi che richiamano nella capitale lagunare le più importanti personalità e autorità del Paese e anche dall’estero. Grazie alla sua sapiente e impeccabile conduzione, il Leone d’Oro è diventato l’icona del Paese reale capace di fuggire alle vecchie e nuove sfide.

“È per me un grande onore – dichiara proprio quest’ultimo – annunciare la nomina del professor Beppe Ghisolfi a Presidente del Leone d’Oro per l’Economia. La sua lunga e autorevole esperienza nel mondo bancario e finanziario, unita a una riconosciuta capacità divulgativa in materia di educazione economica, rappresenta un punto di riferimento imprescindibile a livello italiano e non solo. Il Leone d’Oro, da sempre simbolo di eccellenza e universalità, trova nel prof Ghisolfi una guida capace di coniugare rigore scientifico, sensibilità sociale e civile e visione internazionale. La sua nomina rafforza ulteriormente il prestigio del Premio, assicurando continuità e innovazione a riconoscere e valorizzare le migliori esperienze nel campo economico”.

In qualità di Presidente del Leone d’Oro per l’Economia, il professor Ghisolfi avrà anche l’alto compito di individuare e proporre figure delle Istituzioni e del mondo finanziario e bancario meritevoli di ricevere il riconoscimento più ambito a livello mondiale, contribuendo così a dare ulteriore risonanza e autorevolezza al Premio stesso. A nome dell’intera organizzazione, rivolgo al prof Ghisolfi i più sentiti auguri di buon lavoro, certo che sotto la sua presidenza il Leone d’Oro per l’Economia saprà illuminare nuovi orizzonti e prospettive”, è la conclusione del dr Candelaresi.

c.s.