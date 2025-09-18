Scuole di montagna «Il cuore pulsante delle comunità»

«In una pluriclasse non si insegna per livelli, si insegna per legami». Erri De Luca lo dice, ma chi vive la scuola di montagna lo sa da sempre. Qui, tra le valli della provincia di Cuneo, dove il silenzio è interrotto solo dal suono delle campane e dai passi dei bambini che salgono a scuola, la resistenza non è astratta: è quotidiana. «Le pluriclassi sono il cuore pulsante di comunità che non si arrendono, dove l’insegnamento è fatto di sguardi, attese e rispetto dei tempi» scrive Mauro Corona. Non è solo didattica. «Chiude una scuola, muore un paese» dichiara perentorio Antonio Albanese, maestro di pluriclasse nel film Un mondo a parte di Riccardo Milani, ma lo gridano da anni famiglie, sindaci, insegnanti, negozi e parrocchie. La montagna non è isolamento, è resistenza. E la scuola è il suo presidio più prezioso.

L’Uncem lo ha ribadito al mi­nistro Valditara: le scuole montane possono chiudere solo in casi eccezionali, come sancito dal Consiglio di Stato (sentenza 2202/2025). Il diritto allo studio non può essere sacrificato alla razionalizzazione. L’articolo 44 della Costituzione parla chiaro: servono provvedimenti a favore delle zone montane.

Chiedere a un bambino ore di viaggio è un tradimento di quel principio. Con l’avvio del nuovo anno scolastico, accendiamo i riflettori su questa realtà: non per nostalgia, ma per giustizia. Qui la scuola non è solo un edificio. È il cuore del paese, futuro, speranza.

Undici Istituti Comprensivi nelle valli cuneesi tengono accesa la fiammella dell’istruzione, coinvolgendo oltre seimila bambini e ragazzi: circa 1200 nella scuola dell’infanzia, 2800 nella primaria e 2000 nella secondaria di primo grado. Di questi, 46 classi sono pluriclassi, 41 nella primaria e 5 nella secondaria: un dato che racconta una realtà diffusa, dove l’insegnamento si adatta al territorio, non viceversa.

A tracciare questa fotografia è Umberto Pelassa, dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, che conosce bene le sfide quotidiane: «A partire dal trasporto scolastico, affidato agli enti locali, ma spesso messo alla prova dalle distanze tra i centri abitati e i plessi scolastici. Tempi lunghi, strade impervie: la scuola si raggiunge con fatica e determinazione. L’assegnazione dei docenti segue un meccanismo preciso: l’Ufficio scolastico affida il personale agli Istituti Comprensivi, poi sono i dirigenti a decidere le destinazioni. L’edilizia scolastica resta competenza dei comuni, con interventi mirati come la “Scuola di Valle” di Monterosso Grana».

Ma la scuola di montagna non è solo fatica: è anche innovazione e rete. A Chiusa Pesio, Peveragno e Robilante, la collaborazione con enti come il Parco del Marguareis e l’Unione Montana delle Alpi Marittime ha portato progetti legati al multilinguismo e alle Stem grazie ai bandi Pnrr. A San Bartolomeo le multiclassi hanno partecipato al Bando di Montagna. Gli studenti fanno esperienze outdoor, vanno in piscina, partecipano a giornate ecologiche grazie a Comuni, parrocchie e fondazioni come la Crc.

La didattica si intreccia con il territorio: a Vernante la scuola collabora con il Parco Naturale delle Alpi Marittime, partecipa al concorso Attilio Mussino e prepara uno scambio con Biot, in Francia. A Robilante, le giornate ecologiche coinvolgono le classi in attività concrete, radicate nel paesaggio.

«Per garantire il diritto allo studio serve sinergia. Ministero, Regione, Provincia, Comuni, Unioni montane: tutti devono fare la loro parte. Solo così si possono veicolare fondi, gestire bandi, migliorare edifici e strumenti». Pelassa sottolinea che il personale va assegnato in base agli iscritti, ma serve una rete forte per affrontare trasporti, edilizia e servizi. «La scuola – dice – è motore di coesione sociale quando famiglie, insegnanti, associazioni e enti locali collaborano».

«La Regione, in attuazione della L.r. 14/2019, sostiene le scuole di montagna attraverso un’iniziativa che mira a contrastare lo spopolamento e a garantire il mantenimento dei servizi essenziali nelle aree montane», spiega Marco Gallo, assessore alla Mon­tagna. «Il programma si ripropone ogni anno con due linee di intervento: mantenere i servizi nelle scuole isolate e razionalizzare le pluriclassi con finanziamenti per progetti di sdoppiamento. Tali iniziative sono attuate dalle Unioni montane, che presentano i progetti in collaborazione con Comuni e Istituti. Le risorse variano da 5mila fino a 36mila euro a seconda dei progetti e della complessità della pluriclasse».

«Il Piemonte ha un territorio montano di 1180 comuni, di cui il 28% totalmente montani e circa il 63% marginali» aggiunge Elena Chiorino, assessore all’Istruzione. «Per garantire il diritto allo studio nei contesti periferici, la Regione adotta misure come la salvaguardia della rete scolastica anche in deroga ai numeri minimi, prolungamento orario dei nidi, maggiorazione del 30% dei voucher scuola per i Comuni marginali, investimenti Pnrr in digitale e formazione a distanza. Sono possibili interventi di ristrutturazione, adeguamento e innovazione degli edifici scolastici, garantendo sicurezza, efficienza e ambienti moderni, tutelando i presidi come risorsa culturale, sociale ed economica».

Nell’anno scolastico 2025/26 le scuole in deroga nei comuni montani e marginali sono 363 (13% del totale), e le pluriclassi primarie statali sono 604 in 397 sedi (32% dei punti in deroga). «Le leve per rendere le scuole protagoniste delle dinamiche territoriali sono codificate: programmazione territoriale, continuità educativa, salvaguardia della vitalità locale. Interventi su edifici garantiscono sicurezza, efficienza e ambienti moderni, tutelando i presidi educativi come asset strategico per demografia, coesione sociale e sviluppo sostenibile».

La scuola di montagna non è un’eccezione da tollerare, ma un laboratorio di futuro. Qui si impara che comunità e conoscenza crescono insieme: custodire le pluriclassi significa custodire le valli, i paesi e la speranza che li tiene vivi. Difenderle non è solo un atto educativo, ma un gesto politico e d’amore.