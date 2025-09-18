Patto per la salute: «Tre milioni per ospedali innovativi»

C’è un filo rosso che unisce i tre ospedali più importanti del­la provincia di Cuneo: la volontà di crescere, innovare e continuare ad essere punto di riferimento per migliaia di pazienti. Quel filo oggi si fa più robusto grazie all’intervento congiunto di Fon­dazione Crc e Intesa San­paolo, che mettono a disposizione 3 milioni di euro per tre progetti strategici. Il Rondò dei Talenti di Cuneo, che ha ospitato la conferenza stampa, si è riempito di amministratori, dirigenti sa­ni­tari, rappresentanti delle fondazioni e della banca. Non era una semplice presentazione di cifre: si respirava la consapevolezza di un momento che segna una svolta. «Quando le istituzioni e il sistema finanziario lavorano insieme, i risultati diventano immediatamente percepibili dalle comunità locali», ha sottolineato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, che ha rivendicato la centralità di ospedali e scuole come priorità assoluta per il governo regionale. «I tre milioni messi oggi a disposizione da Fondazione Crc e Intesa Sanpaolo – ha detto – si aggiungono e integrano le risorse regionali per garantire una sanità di qualità ai cittadini. È un modello virtuoso che dimostra come, unendo le forze, si possano realizzare interventi concreti e di grande impatto». Concetto ribadito dal presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro, che ha parlato di “un vero e proprio patto per il territorio”, in linea con la tradizione storica dell’istituto: «Il nostro obiettivo è fare bene per i territori nei quali lavoriamo. Investire nella sanità significa non solo assicurare una vita più lunga, ma anche una vita più piena, capace di essere vissuta appieno». Per Mauro Gola, presidente di Fondazione Crc, l’iniziativa rappresenta una naturale prosecuzione del dialogo con le istituzioni sanitarie: «Garan­tire le migliori condizioni di cura a tutta la comunità provinciale è da sempre una priorità strategica per noi. La sinergia con Intesa Sanpaolo è una leva di crescita per l’intera provincia, non solo in ambito sanitario, ma anche sociale e culturale». La forza di questo progetto sta nel suo essere diffuso e capillare: tre interventi che toccano i tre poli ospedalieri della provincia, ciascuno con un obiettivo preciso ma tutti rivolti a un unico scopo – migliorare la qualità delle cure. A Cuneo nascerà una sala ibrida all’avanguardia, capace di integrare chirurgia e diagnostica in un unico spazio. A Verduno sarà riqualificato l’ingresso nord, migliorando accoglienza e accessibilità per pazienti e familiari. A Mondovì arriveranno una nuova Tac di ultima generazione e un auditorium per la formazione del personale. La componente umana è stata al centro di tutti gli interventi. Livio Tranchida, commissario dell’Azienda Ospe­da­liera Santa Croce e Carle, ha parlato con emozione dello “sguardo di chi prende in carico la fragilità” e della necessità di “difendere oggi e domani i principi universalistici della sanità pubblica”, sottolineando come la collaborazione con le fondazioni rappresenti una nuova forma di sussidiarietà capace di rispondere ai bisogni emergenti. Un impegno che coinvolge anche le fondazioni ospedaliere. Silvia Merlo, presidente della Fondazione O­spedale di Cuneo, ha ricordato che la sala ibrida «non è solo un concentrato di tecnologia, ma un nuovo modo di lavorare: metterà il paziente al centro e i professionisti attorno, con l’obiettivo di dare più speranze di vita». Parole condivise da Bruno Ceretto, presidente della Fondazione Ospedale Alba-Bra, che ha parlato della salute come di «una responsabilità collettiva» e di un territorio che vuole diventare «mo­dello di eccellenza, accessibile e libero». Il senso complessivo dell’iniziativa va oltre l’aspetto economico. È la dimostrazione che la provincia di Cuneo è capace di fare rete, di sommare risorse pubbliche e private per generare valore condiviso. Non si tratta di «mera filantropia ma di un investimento sul capitale umano e sociale di questo territorio». Dietro ogni milione di euro ci sono storie di pazienti, famiglie che non dovranno più spostarsi lontano per avere diagnosi o cure, medici che potranno lavorare in strutture più sicure e attrezzate. Questo patto per la salute è un passo concreto verso un futuro in cui eccellenza clinica e prossimità si incontrano. E la sensazione, uscendo dal Ron­dò dei Talenti, era quella di una comunità che ha scelto di prendersi cura di sé stessa, di scommettere sul proprio fu­turo. Una promessa che vale più di un comunicato: vale la serenità di sapere che, anche nei momenti di fragilità, qualcuno dirà “affidati, ci siamo”.

Forse è proprio qui la vera notizia: la consapevolezza che il Cuneese non attende soluzioni calate dall’alto, ma costruisce il proprio domani passo dopo passo, con una logica di alleanza. Ospedali, fondazioni, istituzioni e cittadini camminano insieme, dimostrando che la salute è un bene comune, da proteggere e coltivare come il più prezioso dei patrimoni.

Cuneo: la Sala Ibrida di nuova generazione

Il progetto più ambizioso riguarda l’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, che diventerà uno dei pochi in Italia a disporre di una sala ibrida di nuova generazione. Questa struttura integra chirurgia tradizionale, radiologia interventistica e diagnostica per immagini in un unico ambiente, consentendo a diverse équipe di lavorare insieme in tempo reale. Cardiochirurghi, emodinamisti, neurochirurghi e urologi potranno eseguire procedure complesse con la massima precisione, riducendo tempi di intervento, complicanze e durata delle degenze. È una rivoluzione silenziosa che avrà ricadute tangibili per i pazienti: meno trasferimenti, minori rischi anestesiologici e percorsi di cura più rapidi. «Non è solo tecnologia, è un nuovo modo di lavorare – ha spiegato Silvia Merlo, presidente della Fondazione Ospedale di Cuneo – perché mette il paziente al centro, con i professionisti che collaborano attorno a lui per trovare la soluzione migliore». Il Santa Croce e Carle, con i suoi 40mila interventi annui e oltre 2 milioni di prestazioni ambulatoriali, si conferma così hub di riferimento per la provincia e per pazienti provenienti anche da fuori regione. «Questa sinergia pubblico-privato – ha aggiunto Livio Tranchida, commissario dell’A­zienda Ospedaliera Santa Croce e Carle – è una nuova visione per mantenere saldi i principi universalistici del nostro sistema sanitario e garantire tecnologie di ultima generazione». Un investimento che guarda lontano: più che un’opera infrastrutturale, un passo verso un ospedale sempre più orientato all’eccellenza e capace di attrarre competenze e innovazione.

Verduno: un ingresso che accoglie

L’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno, struttura moderna inaugurata pochi anni fa, è già diventato il cuore sanitario di un vasto bacino territoriale. Ma l’aumento dei flussi di accesso ha reso necessario un intervento per rendere l’ingresso Nord, affacciato sul grande parcheggio, più funzionale e accogliente.

Il progetto, realizzato con la collaborazione della Fondazione Ospedale Alba-Bra e sviluppato in accordo con Asl Cn2, prevede la realizzazione di una copertura architettonica armoniosa e sostenibile che proteggerà la scalinata e gli spazi esterni dalle intemperie, garantendo com­fort e sicurezza in tutte le stagioni.

Non è solo una questione estetica: si tratta di un’opera che migliorerà l’accessibilità per persone anziane o con disabilità, renderà più ordinati i flussi e offrirà un primo messaggio di cura già al momento dell’arrivo. «La salute riguarda tutti e non può essere coltivata in solitudine – ha detto il presidente della Fondazione, Bruno Ceretto – e il nostro compito è fare in modo che chi varca la soglia dell’ospedale si senta accolto e non spaesato».

Il progetto tiene conto dei vincoli paesaggistici e dell’impatto am­bientale, con materiali a basso impatto e soluzioni che dialogano con l’architettura esistente. È un piccolo ma importante tassello per trasformare il Ferrero in un ospedale sempre più a misura di persona, dove efficienza e umanizzazione vanno di pari passo.

Mondovì: TAC e formazione per il futuro

Al Regina Montis Regalis di Mondovì arrivano due novità decisive per il suo futuro: una Tac 128 strati di ultima generazione e la realizzazione di un auditorium per la formazione di tutto il personale sanitario.

La nuova Tac consentirà di incrementare l’attività diagnostica e di evitare interruzioni del servizio nei periodi di manutenzione dell’attuale apparecchiatura. La qualità delle immagini e la velocità di acquisizione ridurranno le liste di attesa e miglioreranno la capacità di diagnosi precoce. Per i pazienti significa risposte più tempestive, cure più mirate e minore necessità di spostarsi in altri ospedali.

Parallelamente, la realizzazione dell’auditorium – oggi un’area grezza – darà vita a un polo per la formazione continua di medici, infermieri e tecnici. Uno spazio moderno per corsi, seminari e convegni, che favorirà la crescita delle competenze e rafforzerà il ruolo del Regina Montis Regalis come centro di eccellenza.

«Investire nelle persone è tanto importante quanto investire nelle tecnologie», ha dichiarato Giusep­pe Guerra, direttore generale Asl Cn1. L’ospedale si candida così a diventare non solo un presidio efficiente, ma anche un luogo attrattivo per giovani professionisti, capace di trattenere competenze sul territorio e di alimentare un circolo virtuoso di qualità.

Insieme, i due interventi rappresentano un passo avanti verso un ospedale che guarda al futuro, pronto a rispondere a una domanda di sanità sempre più complessa e specializzata.