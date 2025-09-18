Oktoberfest Cuneo: la città è pronta

Il capoluogo della Granda si prepara a tingersi di bianco e blu: dal 25 settembre al 12 ottobre 2025 il Paulaner Oktoberfest Cuneo porterà ancora una volta in città l’atmosfera unica di Monaco di Baviera, tra profumi di pane appena sfornato, stinchi arrostiti e musica bavarese.

La serata di giovedì 25 settembre segnerà l’inizio ufficiale dei festeggiamenti con la tradizionale apertura della botte e la grande parata inaugurale che attraverserà le vie di Cuneo, animata da carri, figuranti e bande musicali. I padiglioni addobbati a festa ospiteranno migliaia di visitatori provenienti da tutta la provincia e non solo, offrendo birra Paulaner alla spina, piatti tipici bavaresi, concerti dal vivo e momenti dedicati a famiglie e bambini. Il grande luna park, da sempre tra le attrazioni più amate, sarà riorganizzato per rendere più scorrevoli gli accessi, e verrà affiancato da un’area eventi da oltre mille metri quadrati con animazioni e attività pensate per i più piccoli.

Tra le novità dell’edizione 2025 spicca la nascita di “Luppolo”, la nuova mascotte ufficiale che accompagnerà i visitatori durante tutta la manifestazione e diventerà il simbolo delle giornate dedicate ai bambini. Anche l’area ristoro sarà rinnovata, con una Stube più ampia collegata a un BierGarden esterno dove si potrà gustare street food fino a tarda sera. Inoltre, per la prima volta sarà disponibile un carnet di sconti digitali che permetterà di ottenere agevolazioni reali sia durante la festa sia nei mesi successivi, premiando così i visitatori più affezionati. È stato predisposto anche un nuovo parcheggio lungo corso De Gasperi, con accesso diretto all’area pedonale, per facilitare l’arrivo dei partecipanti e garantire maggiore sicurezza. L’Oktoberfest Cuneo è ormai un fenomeno consolidato: le scorse edizioni hanno registrato oltre 120mila presenze ciascuna e picchi di quasi 150mila partecipanti, con decine di migliaia di litri di birra serviti e un indotto significativo per il territorio.

Quest’anno lo staff conta circa 270 lavoratori, già selezionati nel casting day del 31 luglio, pronti ad accogliere il pubblico e dare vita a un’edizione ancora più ricca. Musica dal vivo, cover band, la presenza dei Kuni Kumpell – la banda italo-bavarese che da sempre fa ballare il pubblico – e il grande motoraduno Harley Davidson contribuiranno a rendere unica l’atmosfera. Tra luci calde, tavolate conviviali, risate e brindisi, il Paulaner Oktoberfest Cuneo si prepara a trasformare l’inizio dell’autunno in una grande festa collettiva, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi del Piemonte.