«La nostra regione è un arcobaleno che deve svelarsi»

Da fine luglio, Visit Piemonte ha un nuovo presidente: Silvio Carletto, commercialista monregalese, titolare di un avviato studio di consulenza fiscale. Un profilo tecnico, pragmatico, che porta con sé una visione manageriale e concreta per rilanciare il turismo e lo sport piemontese. Il suo obiettivo è chiaro: trasformare il Piemonte in una destinazione riconosciuta, desiderata e raccontata nel mondo, con un approccio strategico e operativo che punta all’efficienza, alla valorizzazione e alla mo­dernizzazione.

Visit Piemonte è una società partecipata dalla Regione Pie­monte e da Unioncamere Pie­monte. Insieme a Carletto nel Cda ci sono i consiglieri Guido Bessone, anche lui monregalese, amministratore delegato e consigliere d’amministrazione di diverse aziende, Ciro Noto, direttore artistico di concorsi e festival musicali, Barbara Sa­pino, presidente dell’associazione Gia Piemonte Gui­de Interpreti e Accompagnato­ri, aderente ad Ascom Torino, e Micol Caramello, tour operator e presidente di Federagit-Conf­esercenti, appena eletta nella nuova giunta della Camera di Commercio di Torino.

L’organismo non è un semplice ente di promozione turistica, ma un vero e proprio braccio operativo che lavora per realizzare gli obiettivi strategici re­gionali in materia di turismo, sport, cultura e promozione agroalimentare. Le sue attività spaziano dalla progettazione alla comunicazione, dalla ge­stione di eventi alla costruzione di reti territoriali, dalla raccolta dati all’analisi dei flussi turistici, fino alla formazione degli operatori e alla promozione digitale.

Sotto la guida di Car­letto, Visit Pie­mon­te sta lavorando alla definizione di un piano strategico triennale, da presentare entro novembre. Il progetto è condiviso con l’assessore regionale Paolo Bon­gio­anni e punta a rafforzare l’identità turistica del Pie­monte, consolidando la sua posizione nel panorama nazionale e internazionale. «Abbia­mo un patrimonio straordinario, ma serve una regia forte, una narrazione coerente e una struttura dell’offerta più snella e moderna – spiega Carletto –. Il Piemonte ha tutte le carte in regola per diventare una meta di riferimento, ma deve saperle giocare con intelligenza e visione».

Il territorio è già valorizzato, ma c’è ancora molto da fare. «Non siamo in una situazione di overbooking – sottolinea Carletto – abbiamo margini di crescita, soprattutto in mercati dove oggi non siamo ancora performanti. Dobbiamo migliorare la visibilità del nostro prodotto turistico: dalle montagne ai laghi, dal food alle esperienze sportive».

Visit Piemonte ha il compito di costruire un’immagine forte e riconoscibile del territorio, la­vorando su più fronti: branding, storytelling, digital marketing, relazioni istituzionali e internazionali.

«Una delle sfide principali – dice – è quella di migliorare la struttura dell’offerta turistica. Il turista di oggi è informato, esigente, veloce. Vuole servizi su misura, risposte rapide, esperienze autentiche e accessibili. Visit Piemonte deve quindi lavorare sull’efficienza delle reti, sulla qualità dell’accoglienza, sulla semplificazione delle procedure e sulla formazione degli operatori. Deve favorire la creazione di pacchetti integrati, promuovere la collaborazione tra pubblico e privato, sostenere l’innovazione nei servizi e nelle infrastrutture».

Ma Visit Piemonte non si occupa solo di turismo. Ha anche una missione importante in ambito sportivo, promuovendo eventi, manifestazioni e progetti che valorizzino il territorio attraverso lo sport. Dalle grandi competizioni in­ternazionali alle iniziative lo­cali, lo sport diventa uno strumento di attrazione, inclusione e sviluppo. Carletto lo sa bene, e sta lavorando per integrare sempre di più turismo e sport in una visione unitaria e coerente.

I progetti futuri? Ci sono, ma è ancora presto per svelarli. «Stiamo lavorando su idee che uniscono radici e futuro. La tradizione è fondamentale, ma va proposta nel modo giusto, con strumenti moderni e una visione integrata». Il Piemonte non deve solo essere bello: deve es­sere memorabile. E per farlo, serve una comunicazione efficace, emozionale, digitale.

Proprio sulla comunicazione di­gitale si gioca una partita fondamentale. «Oggi tutti si informano online. Anche io, quando viaggio, mi affido ai social e ai contenuti digitali. È lì che dobbiamo essere presenti, coerenti, coinvolgenti». Visit Pie­monte investe sempre di più nella comunicazione digitale, nei social media e nei contenuti emozionali. Lo storytelling diventa uno strumento strategico, capace di coniugare tradizione e innovazione. La storia del Piemonte va raccontata con linguaggi contemporanei, piattaforme dinamiche e im­magini che parlano al cuore.

Visit Piemonte deve anche monitorare costantemente i flussi turistici, raccogliere da­ti, analizzare tendenze, studiare i comportamenti dei vi­sitatori. Queste informazioni sono fondamentali per orientare le scelte strategiche, per migliorare l’offerta, per intercettare nuovi mercati. La conoscenza del territorio e dei suoi visitatori è la base su cui costruire ogni azione.

Infine, Visit Piemonte ha il compito di fare rete. Deve mettere in connessione istituzioni, enti locali, operatori turistici, associazioni, imprese. Deve favorire la collaborazione, la condivisione, la sinergia. Solo così si può costruire un sistema turistico forte, competitivo, sostenibile. E deve farlo anche attraverso strumenti di governance partecipata, tavoli di lavoro, confronti continui con il territorio. Perché il Piemonte non si promuove da solo: si promuove insieme.

E se dovesse descrivere Visit Piemonte con uno slogan pop? Carletto sorride: «Il Piemonte è un arcobaleno perfetto. Il rosso del vino, il verde delle colline, il blu dei laghi, il giallo dei tartufi». Un’immagine potente, che racchiude l’essenza di una regione ricca, sfaccettata, pronta a conquistare il mondo. Con metodo, passione e una nuova energia.