«In musica e sport vincono sempre i talenti allenati»

C’era una volta un settimanale spor­­tivo pieno di storie ed emozioni, raccontate da giornalisti eccezionali. «Il Guerin Sportivo era il mio sogno – ci dice Ma­rino Bartoletti, al telefono da Bo­logna –, sognavo di lavorarci. Ci sono arrivato con Gianni Brera direttore, una quindicina d’anni dopo sono diventato io il direttore. Quando sfoglio le raccolte di quegli anni resto colpito dalla passione, dalla creatività e dalla cura con cui facevamo quel giornale. Oggi è difficile re­plicare un progetto così su carta, ma magari in digitale si potrebbe fare qualcosa. Con passione, competenza ed esperienza. Tutto quello che ho fatto nella mia vita, me lo sono inventato. Televisivamente ho avuto un discreto successo. Ci vogliono fantasia, passione e competenza. Adesso faccio lo spettatore ed è inevitabile avere un po’ di rimpianti».

All’appuntamento con il Galà della Castagna d’Oro, dal 3 al 5 ottobre a Frabosa Sottana, svolgerà però un ruolo essenziale, sul palco e dietro le quinte.

Il primo ospite sarà il suo amico Roby Facchinetti.

«L’idea era di fare qualcosa che fosse borderline tra sport e mu­sica. Negli ultimi anni abbiamo avuto grandissimi ospiti dello sport come Trapattoni e Sacchi. In fondo Facchinetti è un agonista del palcoscenico: scende in campo da 60 anni con i suoi Pooh. Tra l’altro è supertifoso dell’Atalanta. Presenterà anche il suo libro-biografia (“Che spettacolo è la vita. La mia storia, la musica, l’amore”, edito da Sperling & Kupfer), ne uscirà una serata memorabile come lo sarebbe quella di un grande campione».

Come fa, secondo lei, un artista così ad avere ancora tanta energia?

«Come uno sportivo, che allena il suo talento. I Pooh sono un fenomeno che ha attraversato più generazioni. Ai loro concerti vedi le nonne con i nipoti sulle ginocchia, ma anche tutte le età di mezzo. È un potere unificante enorme, come la Nazionale».

Avrà visto, immagino, le due partite degli azzurri di Gattuso.

«Sono stato sulle montagne russe. Prendere quattro gol in quel modo con Israele è stato deprimente. Certo, vista l’aria che tirava, Gattuso ha fatto un buon lavoro. Ma ricordo benissimo il dolore dei tifosi nel 1958, quando restammo fuori dai Mondiali. Nessuno immaginava che avremmo vissuto altre esclusioni consecutive tanti anni dopo. Speriamo di aver pagato tutta la tassa».

Bartoletti, lei si rifugia più volentieri nella musica o nel calcio?

«Sono due passioni parallele. All’inizio della mia vita professionale prevaleva lo sport, ma col tempo ho scoperto quanto fosse profonda la mia passione per la musica, per anni rimasta nascosta. Oggi è palese. E sono felice che questa manifestazione negli anni abbia ottenuto risultati incredibili, proprio per la complementarità tra calcio e musica».

Che cosa le piace di più quando torna a Frabosa Sottana?

«Ci vengo con una gioia infinita. Ho cominciato come premiato e poi mi è stato chiesto di fare altre cose. Ormai è un appuntamento fisso: so che nella prima settimana di ottobre devo essere a disposizione di Paolo Bru­no e di tutti gli amici organizzatori. È una manifestazione bellissima per contesto e atmosfera, per la poesia che la circonda, per le volte che ci sono arrivato con il Giro d’Italia. Difficil­mente un atleta o un artista dice no all’invito. Anche quest’anno abbiamo lavorato per una foto di gruppo davvero speciale. Il momento con Julio Velasco, qualche anno fa, fu altissimo: in un certo senso gli abbiamo portato fortuna».

Bella storia quella della nazionale femminile di pallavolo.

«Devo dire che le donne ci danno più soddisfazioni degli uomini ultimamente, in tanti settori, dall’atletica allo sci. Definire quello della pallavolo un miracolo sarebbe ingrato perché è un risultato molto voluto, costruito da una persona che è impossibile non amare e non stimare, cioè Velasco. Se vince anche le prossime Olim­piadi lo richiameremo…».

Può farci qualche anticipazione sugli ospiti?

«Posso solo dire che anche quest’anno il livello sarà altissimo, e ci saranno un paio di sorprese davvero clamorose».

Lei ha accennato al ciclismo, in Piemonte sono arrivate le tre grandi corse negli ultimi anni. Una terra che a questo sport ha dato molto?

«Basta pensare alle imprese di Coppi, alle tante tappe storiche del Giro che si sono svolte lì. Il ciclismo ha un valore simbolico enorme, il legame con la gente è ancora fortissimo. Qui stiamo lavorando per un paio di belle presenze, potrebbe esserci una rappacificazione tra Moser e Saronni».

Il mondo è cambiato, lei tra musica e sport trova ancora motivi per appassionarsi?

«Sì, proprio perché musica e sport hanno molto in comune: talenti da coltivare, obiettivi da raggiungere, l’applauso del pubblico da conquistare. Personal­mente, il ciclismo è stato lo sport che fin da bambino mi ha dato le emozioni più forti. Il calcio ci ha regalato tanto, certo, ma negli ultimi anni ha perso un po’ di prossimità, c’è sempre una barriera di addetti stampa. Nel ciclismo, invece, rimane il contatto diretto col campione, senza filtri».

Ha letto di Celentano che potrebbe tornare in Rai?

«Mi piacerebbe capire cosa vuole fare. Sembrerebbe interessato a gestire materiali d’archivio. Mi auguro che sia ancora in grado di affrontare una sfida vera, se deciderà di farlo. Qualunque cosa faccia, spero che sia fatta con rispetto per la sua storia».

Lei ha scritto questi libri molto belli, dove grandi protagonisti del passato si ritrovano faccia a faccia. C’è un’altra idea dietro l’angolo?

«Il ciclo “degli dei” si è concluso con l’ultimo volume. Pensavo di fermarmi, ma poi ho scritto un libro sui 60 anni del concerto dei Beatles in Italia, che è più un libro di storia e costume che di musica. Poi ho realizzato un altro progetto, sui 50 personaggi più significativi della musica italiana. E a breve uscirà un li­bro a cui tengo molto: si chiama “Caro Lucio, ti scrivo”. È il mio modo per ricordare Lucio Dalla. Sono lettere immaginarie a ormai una decina d’anni dalla morte di un personaggio che ho amato molto. Tra l’altro anche lui appassionato di sport, una passione che ha tradotto in musica cantando Ayrton Sen­na, cantando Baggio. Forse di tutti i musicisti che se ne sono andati è quello che ho amato di più, sentivo quasi la necessità di dedicargli qualcosa ed ecco il mio libro autunnale di questo intenso 2025».

E poi c’è il legame con Bologna.

«Ricordo l’ultima volta che vidi Lucio Dalla: fu in quel benedetto o maledetto Sanremo del 2012. Pranzammo insieme il giorno della finale. E ci dicemmo: “Non è possibile che ci vediamo più spesso a New York o a Sanremo che a Bologna”, dove avremmo potuto incontrarci ogni giorno».

E invece il panorama attuale della musica italiana come le sembra?

«Gli ultimi Sanremo hanno riallineato la musica italiana con la contemporaneità, nel senso che ci sono stati momenti in cui Sanremo era orami trainato da quello che accadeva nel mon­do. Negli ultimi anni, invece, effettivamente da qui sono partite proposte decisamente bu­one, interessanti, so­prattutto fra i giovani. Amadeus ha fatto un ottimo lavoro, ora tocca a Carlo Conti mantenere questa rotta».

Il campionato di calcio: come lo vede?

«Quest’anno è davvero difficile fare previsioni. L’Inter è partita da favorita, ma sapevo che non avrebbe dominato. La Juventus avrà tanto orgoglio, il Milan dovrà ritrovarsi. E il Napoli ha l’obbligo morale di difendere il titolo. Insomma, potrebbe davvero decidersi tutto all’ultima giornata, come l’anno scorso. E poi vedremo che cosa combineremo in Europa».