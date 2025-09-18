Dalle Langhe al podio europeo della grafica

Aleksandar Velkov ha poco più di vent’anni e una passione che lo ha portato lontano. Passa ore davanti al computer a progettare, disegnare, animare: la grafica multimediale per lui non è solo studio, ma un linguaggio con cui esprimersi. La sua dedizione lo ha condotto a un risultato straordinario: la Medaglia di Eccellenza ai campionati WorldSkills, la più importante competizione internazionale dei mestieri. Un traguardo frutto di mesi di allenamento e sacrifici, che lo ha portato a rappresentare l’Italia alle finali europee in Danimarca, insieme ad altri tredici giovani talenti. Lì hanno sfidato seicento coetanei provenienti da trentatré Paesi, portando in Europa non solo la loro competenza, ma anche il valore delle realtà formative che li hanno cresciuti. Quella di Aleksandar è la storia di un ragazzo che ha trovato in Apro Formazione il luogo ideale per coltivare il proprio talento. «Abbiamo sempre creduto nelle sue capacità – raccontano i suoi docenti – e il suo risultato è la conferma di quanto sia importante dare ai giovani strumenti e occasioni per esprimersi». Ma è anche la dimostrazione di quanto Apro sia oggi un motore di sviluppo per tutto il territorio di Alba, Langhe e Roero. Ogni anno l’ente forma quasi 5500 studenti, collabora con oltre 1400 aziende e genera un volume di attività di circa 9,5 milioni di euro. Numeri che si traducono in un impatto concreto: secondo l’analisi di Deloitte, per ogni euro investito nella formazione erogata da Apro, ne tornano 3,92 in valore economico e sociale. Non a caso, l’inaugurazione dell’anno formativo 2024/2025 si è svolta nella prestigiosa cornice del Castello di Grinzane Cavour con una giornata di riflessione dal titolo “Quali sinapsi tra innovazione e inclusione per un territorio di eccellenze?”.

Il direttore generale Antonio Bosio ha ricordato come il territorio viva una situazione singolare: un’economia in crescita e un tasso di disoccupazione tra i più bassi d’Italia, ma anche una crescente difficoltà a reperire personale qualificato. Per questo Apro lavora non solo per formare giovani locali, ma anche per attrarre e integrare nuovi talenti da altre zone e dall’estero, affrontando temi cruciali come la scarsità di alloggi e le barriere culturali.In questo scenario Apro amplia la propria offerta formativa. Se in passato erano attivi solo due o tre indirizzi, oggi l’offerta è completa e diversificata, con corsi che portano al diploma professionale in quattro anni e, da quest’anno, anche un nuovo percorso biennale pensato per rispondere in maniera più agile alle esigenze delle imprese. I ragazzi possono scegliere tra meccanica, elettronica, automazione, ri­sto­razione, estetica e grafica multimediale, in un modello sempre più “figital” che integra il sapere pratico con le competenze digitali.

La medaglia di Aleksandar è il simbolo di tutto questo. È la prova che quando la scuola, le imprese e le istituzioni lavorano insieme, i giovani possono crescere e portare valore. Ogni successo individuale diventa un successo collettivo. Ogni ragazzo che trova la propria strada è un investimento che ripaga in termini di sviluppo economico, coesione sociale e opportunità per il futuro. Aleksandar oggi non rappresenta solo se stesso, ma anche Apro Formazione, Alba, le Langhe e il Roero: porta con sé, nel suo viaggio verso le finali europee, l’energia di una comunità che crede nei giovani e costruisce con loro un futuro di eccellenza.