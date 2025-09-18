TRINO Sabato 13 settembre si è svolta la prima edizione della Risò Run con partenza da Palazzolo e arrivo a Trino per una lunghezza di 5,1 km. È il portacolori dell’Atletica Saluzzo Amorin Gerbeti ad aggiudicarsi la vittoria con il tempo di 14’41”, lasciando alle sue spalle Boussifi Mustapha e El Mazoury Ahmed. Ai piedi del podio, a soli 7” di distacco troviamo un altro saluzzese, Lorenzo Laratore che chiude la sua fatica in 15’26”, mentre in 8° posizione arriva Riccardo Rabino con il tempo di 15’44”.

Al femminile, terza piazza per la saluzzese Mina El Kannoussi che conclude la gara dopo 18’47”.

RIVAROLO CANAVESE Sabato 13 settembre a Rivarolo Canavese è andata in scena la prima edizione del 3000 Dodecarun dove era presente, per l’Atletica Saluzzo, Beniamino Sovera che con il tempo di 9’49” ha chiuso in 6° posizione.

VALLECAMONICA VERTICAL Sabato 13 settembre al Valle Camonica Vertical, gara che si sviluppa su 4 km e 750 mt D+, erano presenti due portacolori dell’Atletica Saluzzo, Andrea Rostan e Arianna Dentis. Andrea chiude la sua gara in seconda posizione con il tempo di 27’02” a poco più di un minuto di distacco dal primo classificato Andrea Elia; terzo gradino del podio invece per Arianna che ferma il cronometro a 34’33” arrivando dietro a Benedetta Broggi e Vivien Bonzi.

MARENTINO Domenica 14 settembre si è svolta la 5° edizione della StraMarentino, gara sviluppata su un tracciato di 10,2 km. Si è aggiudicato la vittoria Fontana Michele (G.P. Parco Alpi Apuane) in 33’14” precedendo il portacolori dell’Atletica Saluzzo Gianluca Ferrato che è giunto al traguardo dopo 33’37”, sul terzo gradino del podio è salito Boussifi Mustapha. In 4° posizione troviamo un altro saluzzese, Nicholas Bouchard (35’19”).

Nella gara femminile secondo posto per Noemi Bouchard che ferma il cronometro a 40’12”, arrivando alle spalle di Caposieno Isabella (G.S. Orecchella Garfagnana).