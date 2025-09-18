«Arte nel cuneese? Potenziale enorme serve tempo»

Chiara Bertola, direttrice della Gam di Torino e originaria di Mondovì: «Piccoli paesi e bellezze naturali, ci sarebbero le condizioni ideali: bisogna seminare, costruire nel tempo»

Appena può, nei mo­menti di relax, tor­na a casa dei nonni a Mondovì, punto di congiunzione nei suoi percorsi professionali e di vita tra Venezia a Torino. Lo scorso weekend l’ha trascorso lì, sabato invece Chiara Bertola, direttrice della Galleria d’Arte Mo­derna (Gam), sarà a Canelli per “Talk”, un dialogo con Giu­seppe Gabellone al Palazzo Irreale per Cantine Bosca. «Sarà una conversazione molto informale – spiega ­–, moderata da Diana Berti, aperta e non strutturata. Gabellone è artista che stimo moltissimo e che tocca te­mi a me molto vicini. La sua opera trasfigura lo spazio, ma partendo da un linguaggio semplice e impalpabile, fatto di sbalzi di luce, rarefazioni, dissolvenze. Tutto ruota attorno ai contrasti tra pieni e vuoti, luce e ombra».

A questo proposito, il contesto delle cantine sembra ideale…

«Non è uno spazio strutturato, come potrebbe esserlo una sala museale. Non ha una connotazione precisa. L’opera è site specific, è fatta apposta, diventa un dialogo molto stretto con questa dimensione».

Quanto incide l’attualità, spesso così drammatica, sull’arte moderna?

«Mi viene da dire che l’arte cerca delle vie di fuga, si rifugia nella natura, che per fortuna segue ancora regole proprie, più forti di quelle dell’essere umano. La natura rimane una grande lezione, e molti artisti lo sanno bene. Penso a Joseph Beuys, per esempio, la cui opera è sempre l’inizio di un diverso ragionamento, di un di­verso rapporto. Abbiamo opere di Giuseppe Penone esposte fuori dalla Gam che sono esemplari in questo senso. E il 28 ottobre inaugureremo il nuovo gruppo di mostre che vanno a costituire la “terza risonanza”. C’è una mostra dedicata a Eli­sabetta Di Maggio che del rapporto con la natura ha fatto la materia principale della sua opera. Ci sarà anche una mo­stra sulla rappresentazione del­la notte partendo dal punto di vista scientifico. Cinque secoli di stelle, storie e pleniluni. Di nuovo, una natura che in qualche modo ci sovrasta e ogni volta ci interroga».

Dopo circa un anno alla guida della Gam, che bilancio può fare della sua esperienza?

«È passato abbastanza tempo per iniziare a ca­pire, ma ancora po­co per realizzare pienamente la mia vi­sione. Però ho avuto modo di entrare in sintonia con lo staff, che è magnifico. Stia­mo lavorando in maniera corale, che per me è fondamentale. Quando sono arrivata, lo spazio del museo mi era sembrato un po’ rigido, ma ora inizia a tornare verso l’idea originale dei suoi architetti, Bassi e Boschetti, del 1959. La Gam è un museo che ha già tutto, una collezione straordinaria. Basta solo riscoprirla. Con i due curatori, Elena Volpato e Fabio Cafagna, stiamo cercando di presentare la collezione in dialogo con le mostre temporanee, per creare una sorta di risonanza continua. Il museo per me è un organismo che cambia e cresce ri­spetto anche al concetto di natura, è mutevole».

Sempre di più ci sono mostre di grande successo mediatico e commerciale, fanno tutte bene all’arte?

«Sono sempre stata molto severa su questo punto: il museo non deve fare specchietti per le allodole. Bisogna mettere gli artisti nella condizione di esprimersi al meglio, scegliendo quelli che hanno davvero qualcosa da dire. Alla Gam abbiamo un arco temporale vastissimo, dall’Ottocento al contemporaneo, attraversando in maniera anche potente tutte le avanguardie, dobbiamo raccontarlo in modo coerente. Mostre co­me quella su Fausto Melotti o su Mary Heilmann – una maestra della pittura mai esposta prima in Italia – sono fondamentali per educare il pubblico. E poi devo sempre dare la possibilità agli artisti della mia generazione, quelli nati negli anni 60, di confrontarsi con un’istituzione museale. Certo, va bene fare cassetta, ma sempre con un criterio. Penso alla mostra su Berthe Morisot, pittrice impressionista: abbiamo affidato l’allestimento a Stefano Arienti proprio per renderla unica, non replicabile. Non volevo una mostra confezionata e trasportabile, ma un’esperienza irripetibile».

In passato ha detto che in provincia di Cuneo si potrebbe fare come in Toscana, dove a un certo punto hanno saputo collegare le eccellenze gastronomiche a quelle artistiche.

«C’è un potenziale enorme, ancora poco sviluppato. Vedo tentativi interessanti, come il “Germinale Monferrato Art Fest”, ma manca una vera continuità. Negli anni ‘90, con “Ar­te all’Arte” a San Gimignano, è stato fatto un lavoro bellissimo: gli artisti vivevano nei borghi, creavano opere site-specific. Fu un’esperienza profonda. Nel Cuneese ci sarebbero le condizioni ideali: piccoli paesi, bellezze naturali, eccellenze. Ma manca la tradizione. Bisogna seminare, costruire nel tempo. Non accade tutto da un giorno all’altro».

Ha notato, negli anni, un cambiamento nel rapporto del pubblico con l’arte moderna e contemporanea?

«Ho lavorato molto a Venezia, dove il pubblico è in un certo senso “drogato”: tanti stranieri, abituati all’arte fin da piccoli. Nel resto d’Italia c’è ancora molto da fare. Serve un investimento forte dello Stato e delle amministrazioni locali. L’arte non è un passatempo, ma qualcosa di fondamentale, formativo per l’essere umano».

Domenica a Canelli per il talk con Gabellone

Chiara Bertola sarà ospite a PalazzoIrreale per il “Talk” di sabato alle 11,30 negli spazi di via Luigi Bosca 2 a Canelli, nel Monferrato. L’attuale direttrice della Gam – Galleria d’Arte Moderna e contemporanea di Torino, è stata direttrice artistica dell’Hangar Bicocca di Milano e presidente della Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia. Ha inoltre curato progetti per la Biennale di Venezia, Fondazione Querini Stampalia di Venezia, Premio Furla per giovani artisti italiani, Quadriennale d’arte di Roma.

L’incontro di sabato, moderato da Diana Berti, si inserisce nel programma di eventi che accompagnano la mostra “Giuseppe Gabellone”, a cura di Giorgio Galotti, inaugurata lo scorso 18 maggio e aperta al pubblico fino al 28 settembre. La mostra sarà chiusa al pubblico durante l’evento e riaprirà il pomeriggio secondo gli orari di apertura standard.

Fulcro dell’esposizione è “Tramonto scivola”, l’opera da cui prende forma l’intero progetto espositivo, concepita dall’artista in esclusivo dialogo con gli spazi di PalazzoIrreale, luogo dove si intrecciano arte, cultura e storia in un dialogo profondo con la realtà architettonica e il territorio. Al centro del progetto la costruzione di una collezione permanente. Il dialogo tra Chiara Bertola e Giuseppe Gabellone sarà l’occasione per approfondire la poetica dell’artista, in un confronto sulla capacità delle opere d’arte di trasfigurare lo spazio espositivo, ridefinendone la percezione e l’atmosfera. Le opere si fanno agenti di una metamorfosi silenziosa, capaci di generare nuove realtà spaziali e di riscrivere il senso stesso del luogo.