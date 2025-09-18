140 anni di Sebaste «Ingredienti di libertà»

Al Teatro Sociale di Alba si è respirata un’atmosfera carica di emozione e memoria collettiva. La storica azienda Sebaste ha celebrato i suoi 140 anni di attività con una serata che ha unito spettacolo, cultura e valori imprenditoriali. A fare da filo conduttore, il torrone di nocciole – simbolo di un saper fare artigiano che da cinque generazioni racconta il territorio delle Langhe.

L’evento si è aperto con lo spettacolo “Non mollare mai la presa” (foto 3), scritto da Egle Sebaste e interpretato dall’attore Paolo Tibaldi, un omaggio teatrale alla nascita del prodotto che ha segnato la fortuna della famiglia Sebaste. «Uno spettacolo che ha celebrato la nostra umanità, la nostra libertà – ha commentato il teologo Vito Mancuso (foto 2) –. Mi accorgo di essere dinnanzi a una persona libera quando vedo consapevolezza, responsabilità e creatività: tutti “ingredienti” anche del Torrone Sebaste».

A rimarcare il valore simbolico di questa ricorrenza sono intervenuti il presidente del­l’U­niversità di Scienze Gastro­no­miche di Pollenzo Carlo Petrini (foto 1), che ha sottolineato l’importanza del legame tra cibo, cultura e comunità, e numerose autorità locali: i sindaci di Alba e Grinzane Ca­vour Alberto Gatto e Gian­fran­co Garau, il presidente del­la Regione Piemonte Al­ber­to Cirio, il presidente della Camera di Commercio di Cuneo Luca Crosetto e il presidente di Confindustria Cu­neo Mariano Costamagna. Oggi la quinta generazione, rappresentata da Matteo e Lucia Sebaste, porta avanti l’eredità di Giuseppe “Pepè” Sebaste, mantenendo vivi i valori di autenticità, impegno e passione che hanno reso l’azienda un punto di riferimento per chi ama il torrone e la cultura gastronomica delle Langhe.