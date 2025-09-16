Tennistavolo: il mantese Giacomo Izzo pronto all’esordio in Serie A1

Giacomo Izzo, dopo due anni di militanza a Milano in serie A2, esordirà nella prossima stagione agonistica, in Serie A1, indossando la maglia della Virtus Servigliano, società della regione Marche, primo incontro il 20 settembre in trasferta a Sassari, contro i neo Campioni d’Italia (in diretta streaming dalle 16:00 sul canale YouTube della FITeT, al link https://www.youtube.com/@Fitetofficial).

Reduce da un’estate di intensa preparazione, con la partecipazione al Torneo Internazionale del Circuito Giovanile Mondiale ad Hong Kong e un lungo periodo di allenamento presso la Federazione di Taiwan, Giacomo Izzo ha debuttato nel Campionato Tedesco con la maglia dell’ASC Grünwettersbach, contribuendo al successo con due vittorie sul PSV Mühlhausen. Inoltre, nel fine settimana appena concluso, ha vinto a Milano il torneo OVER 1, superando in semifinale Simone Spinicchia del Pieve Emanuele, 3 a 2 ed in finale Paolo Bisi del Reggio Emilia, 3 a 1, confermandosi atleta di punta del tennistavolo italiano.

M.I.