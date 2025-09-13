Promozione: via al secondo atto! Cinque derby cuneesi in programma

Dopo le fatiche di Coppa Italia (con annessi primi verdetti stagionali) le squadre di Promozione piemontese si preparano alla seconda giornata di campionato, tra bisogno di riscatto e voglia di continuità.

Intanto, c’è subito un dato curioso: nonostante attualmente siano sei le squadre a punteggio pieno, il secondo turno non proporrà scontri di vertice, con la conseguenza che, comunque vada, la classifica uscirà ridefinita dai secondi 90’ dell’anno.

Occhi puntati, quindi, sui campi che sulla carta dovrebbero proporre scontri tra compagini potenzialmente di vertice. Uno, ad esempio, è quello di Scarnafigi, con i padroni di casa che, dopo lo scalpo del Pedona, provano a centrare il bis contro il Busca, che fin qui si è testato per tre volte solo contro i cugini del Valle Varaita.

Attenzione, poi, alla sorpresa Sant’Albano, partita forte contro il Narzole e attesa alla prima casalinga del campionato contro l’Atletico Racconigi, reduce dal comunque incoraggiante pareggio con il Pancalieri Castagnole.

Sarà proprio il “Panca” a testare le ambizioni del Sommariva Perno, ritornato forte nel girone torinese-cuneese con la vittoria contro l’Orbassano.

In questo gioco d’incastri, proprio ad Orbassano sbarcherà il Moretta, che non ha sbagliato la prima contro il Csf Carmagnola e che ora proverà a ripetersi anche fuori casa, per lanciare subito un segnale alla concorrenza.

Concorrenza che porta ad esempio il nome della Saviglianese, attesa da un Boves MdG rinvigorito dal buon pari al debutto in quel di Villafranca.

Ultima squadra vittoriosa al debutto è il Valle Varaita, che ha sorpreso il Busca e ora tenta la doppietta nella prima casalinga contro un’altra nobile del nostro calcio, ovvero il Narzole, ancora alla ricerca della giusta quadratura sotto la gestione Mascarello.

Il quinto derby della Granda si disputa invece a Bagnolo Piemonte, dove l’Infernotto attende il Pedona per l’unico incrocio di giornata tra due compagini a secco nel primo turno.

Chiude Csf Carmagnola-Villafranca, incrocio tra due compagini “quasi cuneesi” che ambiscono a un ruolo da outsider in questa stagione.

Nel girone D, infine, prima casalinga per la Santostefanese, che, dopo il ko di Torino, attende l’Arquatese.