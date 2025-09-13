Prima Categoria G – Salice vs Valvermenagna, che sfida! Murazzo sul campo del Val Maira

Dopo aver messo in archivio la seconda giornata di Coppa Piemonte tornano subito in campo le squadre di Prima Categoria.

Spicca sicuramente la sfida tra Salice e Valvermenagna, entrambe vincitrici all’esordio, che si affronteranno con l’obiettivo di mantenere il punteggio pieno in graduatoria. Dopo la vittoria nella prima giornata, e del successo in Coppa, proverà a proseguire il magic moment il Murazzo che sarà di scena sul campo del Val Maira. Trasferte anche per Pro Polonghera ed Azzurra che saranno di scena rispettivamente sui campi di San Bernardo e Bisalta mentre il Marene attende l’Area Calcio Alba Roero in un match tutto da gustare.

Sconfitto all’esordio ed anche in Coppa cerca la prima gioia lo Sporting Savigliano che ospita il San Sebastiano. Dovranno recuperare in fretta dalle fatiche di giovedì San Benigno ed Elledì che incroceranno i guantoni con i tre punti nel mirino. Chiude il palinsesto lo scontro tra Piazza e San Benigno in una sfida tutta da vivere.