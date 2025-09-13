Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria – Trentasei squadre al via con il trofeo nel mirino!

Neanche il tempo di finire di leggere gli accoppiamenti che è già tempo di scendere in campo per le squadre cuneesi che hanno deciso di lanciarsi alla conquista della Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria.
Sono ben trentasei, infatti, le squadre che inizieranno questa domenica la rincorsa ad un trofeo che con il passare delle stagioni è risultato sempre più entusiasmante. Nove gironi da quattro dai quali usciranno, al termine delle tre giornate della prima fase, diciotto squadre verso la seconda fase.
Competizione che ha regalato spesso grandi sorprese con squadre di Terza Categoria capaci di annichilire compagini di categoria superiore oltre agli immancabili sagre del gol. Appuntamento, dunque, alle 15.00 di Domenica per l’inizio delle ostilità sportive.
Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria – Il Programma della 1° Giornata
GIRONE A
Benese – Sanfrè
Orange Cervere – Futsal Savigliano
GIRONE B
Auxilium Cuneo – ASD Jac
Beinette – San Chiaffredo
GIRONE C
Carrù Magliano Alpi – Dogliani
San Pedro – Castellettese
GIRONE D
CB Sport Caramagna – Giovanile Genola
Villafalletto – Villanova Solaro
GIRONE E
Albatros Savigliano – Bagnolo
Revello – Lagnasco
GIRONE F
Enviese – Virtus Busca
Olimpic Saluzzo – Manta
GIRONE G
Academy Canale – Bandito
Pol. Montatese – Piobesi
GIRONE H
Caraglio – Sandamianese
Passatore – San Bernardo
GIRONE I
Cortemilia – Neive
Accademia Calcio Alba – Lions United Alba