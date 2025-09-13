Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria – Trentasei squadre al via con il trofeo nel mirino!

Neanche il tempo di finire di leggere gli accoppiamenti che è già tempo di scendere in campo per le squadre cuneesi che hanno deciso di lanciarsi alla conquista della Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria.

Sono ben trentasei, infatti, le squadre che inizieranno questa domenica la rincorsa ad un trofeo che con il passare delle stagioni è risultato sempre più entusiasmante. Nove gironi da quattro dai quali usciranno, al termine delle tre giornate della prima fase, diciotto squadre verso la seconda fase.

Competizione che ha regalato spesso grandi sorprese con squadre di Terza Categoria capaci di annichilire compagini di categoria superiore oltre agli immancabili sagre del gol. Appuntamento, dunque, alle 15.00 di Domenica per l’inizio delle ostilità sportive.

Coppa Piemonte Seconda/Terza Categoria – Il Programma della 1° Giornata

GIRONE A
Benese – Sanfrè
Orange Cervere – Futsal Savigliano

GIRONE B
Auxilium Cuneo – ASD Jac
Beinette – San Chiaffredo

GIRONE C
Carrù Magliano Alpi – Dogliani
San Pedro – Castellettese

GIRONE D
CB Sport Caramagna – Giovanile Genola
Villafalletto – Villanova Solaro

GIRONE E
Albatros Savigliano – Bagnolo
Revello – Lagnasco

GIRONE F
Enviese – Virtus Busca
Olimpic Saluzzo – Manta

GIRONE G
Academy Canale – Bandito
Pol. Montatese – Piobesi

GIRONE H
Caraglio – Sandamianese
Passatore – San Bernardo

GIRONE I
Cortemilia – Neive
Accademia Calcio Alba – Lions United Alba

