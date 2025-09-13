Coppa Piemonte Prima Categoria – Buona la prima per San Benigno e Murazzo. Bene anche l’Elledì che impone il pareggio al Moncalieri

Va in naftalina la seconda giornata del girone iniziale per la Coppa Piemonte Prima Categoria con le squadre cuneesi protagoniste.
Esordi con sconfitta per Valle Po e Pro Polonghera che cedono rispettivamente contro Cavour (4-2, Gaboardi e Di Francesco) e Marene (doppietta di Monchio) mentre l’Elledì impatta nella prima uscita sul campo del Moncalieri con il risultato di 2-2: gol di Riitano e Pagnotta per i gialloneri.
Vince e convince il Murazzo che espugna il terreno di gioco dello Sporting Savigliano con il punteggio di 0-3 frutto dei centri di Bozza, Fissore ed Ajoube mentre è festival del gol tra Garessio e San Benigno. Ad avere la meglio i gialloverdi capaci di imporsi per 2-4 grazie alle marcature di Garelli, Beja e Boukhench (doppietta), rendendo di fatto vani i centri casalinghi di Vuthaj e Xhani.
Coppa Piemonte Prima Categoria – Il Programma della Seconda Giornata
Girone 17
Cavour – Valle Po 4-2
Riposa Luserna
CLASSIFICA: Cavour 4*, Luserna 1, Valle Po 0
Girone 18
Marene – Pro Polonghera 2-0
Riposa F.C. Vigone
CLASSIFICA: Marene 6, Pro Polonghera 0*, F.C. Vigone
Girone 19
Moncalieri – Elledi 2-2
Riposa San Bernardo
CLASSIFICA: San Bernardo 3, Elledì 1, Moncalieri 1*
Girone 21
Sporting Savigliano – Murazzo 0-3
Riposa San Sebastiano
CLASSIFICA: Murazzo 3, San Sebastiano 1, Sporting Savigliano 1*
Girone 22
Garessio – San Benigno 2-4
Riposa Bisalta
CLASSIFICA: Bisalta 3, San Benigno 3, Garessio 0*