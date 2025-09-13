Atletica Mondovì al via con un mese di prova gratuito

L’Atletica Mondovì – Acqua San Bernardo è pronta a vivere una nuova stagione carica di entusiasmo e di opportunità per bambini, ragazzi e famiglie. Dopo un’estate intensa, ricca di eventi, soddisfazioni sportive e con il successo dell’Athletic Sport EduCamp, sono ufficialmente ripartiti i corsi di avviamento all’atletica leggera per la stagione 2025/26. Come da tradizione, l’Associazione offre a tutti i nuovi interessati un mese di prova gratuito: fino al 17 ottobre sarà possibile partecipare agli Open Day organizzati sulla pista “Fantoni Bonino” di Mondovì – e su tutti gli altri Poli – guidati da tecnici qualificati FIDAL e da istruttori laureati in Scienze Motorie.

Poli confermati e consolidati

Il cuore pulsante dell’attività rimane Mondovì, ma da anni la società ha scelto di investire sul territorio con l’apertura di poli decentrati che oggi rappresentano un vero punto di riferimento. A Carrù, presso gli impianti sportivi dell’I.C. “Oderda Perotti”, il polo continua a crescere forte del successo delle passate stagioni. Confermatissima a Ceva, grazie alla collaborazione con la Parrocchia Maria Vergine Assunta e il Comune, l’attività ritorna presso gli impianti dell’Oratorio Borsi. A Dogliani, invece, per il quarto anno consecutivo i bambini delle Scuole elementari potranno allenarsi presso i rinnovati impianti sportivi comunali di via Chabat. E ancora, nell’Alta Langa, il polo di Bossolasco e Murazzano prosegue la sua esperienza unica in Piemonte: gli studenti delle Scuole medie che aderiscono al gruppo sportivo riconosciuto dalla FIDAL hanno la possibilità di allenarsi due volte a settimana e di prendere parte a competizioni ufficiali.

Le grandi novità: Garessio e Camerana

La grande novità di quest’anno è l’apertura di due nuovi poli, a Garessio e a Camerana, che ampliano ulteriormente la rete dell’Atletica Mondovì – Acqua San Bernardo. A Garessio, a partire dall’inizio dell’anno scolastico, gli studenti dalla quinta elementare alla prima superiore potranno allenarsi il martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30, principalmente presso la pista di pattinaggio, con la possibilità di spostarsi nella palestra della Bocciofila in caso di maltempo. A Camerana, invece, le attività cominceranno il 19 settembre e proseguiranno fino al termine dell’anno scolastico ogni venerdì, dalle 14.45 alle 16.30. Fulcro del polo sarà il campo da calcio comunale, già individuato come sede adatta e funzionale per il progetto, grazie alla disponibilità degli attivissimi volontari delle “MiniOlimpiadi”. Anche in questi casi, fondamentale l’appoggio delle amministrazioni comunali e il dialogo con gli Istituti Scolastici.

Un’offerta per tutte le età

Accanto ai corsi di avviamento, l’offerta dell’Atletica Mondovì comprende anche programmi pensati per ogni fascia d’età: i più piccoli, dai 3 ai 4 anni, possono muovere i primi passi nel progetto “Bimbi in pista”, mentre per gli adulti sono attivi corsi di avviamento alla corsa, allenamenti di funzionale e circuit training e attività di ginnastica dolce.

Il presidente Fabio Boselli sottolinea come da quasi trent’anni la società creda fermamente che l’atletica sia non solo la base per una corretta crescita psico-fisica e caratteriale, ma anche un momento fondamentale di aggregazione sociale e culturale. «La pratica sportiva – spiega – dev’essere centrale nella vita di un bambino o di un ragazzo. Offrire questa possibilità nelle scuole e nei territori decentrati, nonostante le difficoltà organizzative, è per noi motivo di orgoglio e un impegno che rinnoviamo con passione ogni anno».

Contatti e iscrizioni

Per tutte le informazioni su corsi e iscrizioni è possibile contattare la segreteria all’indirizzo [email protected] o al numero 0174 339255, oppure rivolgersi ai referenti di zona. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili anche sul sito www.atleticamondovi.net e sulle pagine social ufficiali della società.

