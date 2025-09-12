Ufficiali i gironi della Terza Categoria 2025-26: in provincia di Cuneo sono ben 4!

Il Consiglio Direttivo del Comitato Piemonte-VdA della LND ha ratificato i Gironi di tutti i Campionati Provinciali Dilettantistici e Giovanili
D.P. VERBANO CUSIO OSSOLA: ARMENO CALCIO – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DIL – CRODO – LIBERTAS VAPRIO (U21) – MAGGIORA CALCIO – MASERA – MEINA FOOTBALL CLUB – MONTECRESTESE 08 ASD – OLEGGIO CASTELLO – SAN MAURIZIO CALCIO – VARZESE (U21) – VEMENIA CALCIO 2025 – VERBANIA OLYMPIA 20.20 – VALSESSERA A.S.D.
D.P. NOVARA: BARENGO SPORTIVA – CALCIO FARA – CASALINO 1964 – DIAVOLETTICALCIO VERCELLI – LIBERTAS RAPID – LIBERTAS VAPRIO – POLISPORTIVA SAN GIACOMO – REAL GRANOS – SCUOLE CRISTIANE CALCIO – SPORTING BORGOLAVEZZARO – SPORTING TRECATE CALCIO – SPORTIVA CALTIGNAGA – VOLUNTAS NOVARA – SOCCER GATTICO VERUNO
D.D. IVREA: CASTELLAMONTE A.S.D. – CHAMBAVE – LA ROMANESE – LESSONA CALCIO – MONTALTO DORA ASD – POL. GRAND PARADIS – POLLONE – QUINCITAVA – SPORTING ISSOGNE 2001 – STRAMBINESE 1924 – VALDILANA NEXT-GEN – LA CERVO
D.P. TORINO – GIRONE A: A.S.D. PAVAROLO SPORT APS – ARDOR S.F. CORIO ASD (U21) – ASD URS LA CHIVASSO – AUXILIUM VALDOCCO – BRANDIZZO – FC RONDISSONE – FOGLIZZESE – FORNO – LEONIDAESPERANZA – MDN SPORT – MONTANARO (U21) – SETTIMO ACADEMY SSD A RL
D.P. TORINO – GIRONE B: ABSOLUTE MONCALIERI – ASD ACCADEMIA BEIBORG – BLU ACTION S.S.D. A R.L. – CAMBIANO – CARIGNANO A.S.D. (U21) – ONNISPORT CLUB – POLISPORTIVA GARINO (U21) – PSV NICHELINO – REAL TORINO 2014 – SANTENA 2014 – STUPINIGI FOOTBALL CLUB – TROFARELLO 1927
D.P. TORINO – GIRONE C: ANTONELLIANA – ASD MALI – AUXILIUM DON BOSCO RIVOLI – DON BOSCO RIVOLI – F.C. PARELLA A.S.D. – LA NUOVA LANZESE (U21) – LUCENTO – POLISPORTIVA DORA TORINO – PRO COLLEGNO COLLEGNESE (U21) – PROMO SPORT TEAM – SSD REAL ORIONE V. – USD NUOVA GIVOLETTESE ASD – VDL FIANO PLUS (U21)
D.P. TORINO – GIRONE D: ASD NEW SANTOS – AUXILIUM SAN LUIGI (U21) – BORGO CAVOUR – BORGO VITTORIA CIT TURIN (U21) – CALCIO RUFFINI – CIT TURIN LDE (U21) – CROCETTA CALCIO ASD (U21) – FRANCESCHINA – REAL 909 – SAN REMIGIO – TORINO UNITED ACADEMY ASD – VIRTUS CENISIA
D.D. PINEROLO: ACADEMY LUSERNA CALCIO – ALMESE CALCIO – AVIGLIANESE (U21) – BEINASCO – CHISONE CALCIO – CIRCOLO DA GIAU DT – F.C. PINASCA – FOOT BALL CLUB RIVESE – PEROSA FOOTBALL ACADEMY – PIOSSASCO (U21) – RUBIANA CALCIO A.S.D. – SAN GIORGIO GSD – SCALENGHE
D.P. CUNEO – GIRONE A ACADEMY CANALE – ACCADEMIA CALCIO ALBA – BANDITO SPORTGENTE – DOGLIANI CALCIO – CASTAGNOLESE A.S.D. – CERESOLE D’ALBA – CISTERNA CALCIO – LIONS UNITED ALBA – ROEROLANZE – SOMMARIVESE – US NEIVE 1997 ASD – SANFRE
D.P. CUNEO – GIRONE B: ACCADEMIA CALCIO MARENE – ACCADEMIA CAVOURESE – ALBATROS SAVIGLIANO – BAGNOLO CALCIO – CALCISTICA ENVIESE – SPORTING SAVIGLIANO (U21) – FUTSAL SAVIGLIANO – LAGNASCO CALCIO – RACCO 86 – VILLANOVA SOLARO – C.B. SPORT CARAMAGNA – MOREVILLA – VILLAFALLETTO
D.P. CUNEO – GIRONE C: A.S.D. IL MOVI CENTALLO – A.S.D. JAC – A.S.D. VILLAR 2025 – GSPASSATORE – POLISPORT.2RG ROATA ROSSI – POLISPORTIVA U.S. TRINITA – SAN BERNARDO – SANDAMIANESE – VIRTUS BUSCA 2011 – TARANTASCA 2018 – CARRU MAGLIANO ALPI (U21) – ASD PRO BROSSASCO CALCIO
D.P. CUNEO – GIRONE D: AMA BRENTA CEVA – AUXILIUM CUNEO – AZZURRA (U21) – ROCCAVIONE – BEINETTE – BERNEZZO – MADONNA DELLE GRAZIE – UNIONE SPORTIVA 2000 ASD – VALLE STURA CALCIO A.S.D. – CASTELLETTESE CALCIO 14 – MARGARITESE 2022 – SAN PEDRO FC
D.P. ASTI: SPORTING 590 – ASTENSE – CASTELNUOVO A.S.D. – DUOMO CHIERI A.S.D. (U21) – MARENTINESE (U21) – MOMBERCELLI – MORANESE 1908 – REAL ASTIGIANA A.S.D – REAL CERRINA CALCIO – SCA ASTI – UNION REFRANCORE ASD – USAF FAVARI
D.P. ALESSANDRIA – GIRONE A: ATLETICO FRASCHETTA – ALESSANDRIA LIONS 2014 – BORGO SAN MARTINO ASD – CASTELNOVESE CASTELNUOVO (U21) – DON BOSCO ALESSANDRIA – FORTUNA MELIOR – LUESE CUCCARO – SICI VADO-ORATORI VALENZA – USC VALMADONNA – NUOVA POLISPORTIVA CASAL CERMELLI CALCIO 2025 – SAN GIULIANO – CASTELPIOVERA – POZZOLESE
D.P. ALESSANDRIA – GIRONE B: CABELLA ALTA VAL BORBERA – GARBAGNA – MERELLA – A.S.D. MORNESE OLTREGIOGO – OVADESE SSDARL (U21) – POLISPORTIVA MARIODENEGRI – TIGER NOVI – UNIONE SPORTIVA VOLPEDO – VIGNOLESE A.Q.CALCIO ASD – VILLAROMAGNANO CALCIO – CASSANO DUE VALLI – BERGAMASCO – BISTAGNO VALLE BORMIDA – LA BOLLENTE-ACQUI